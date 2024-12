Santiago: durante la madrugada de hoy sábado no hubo homicidios ni heridos de bala en la capital

Sin lugar a dudas, algo que ha venido siendo la tónica durante los últimos fines de semana son los homicidios en las distintas comunas de la región Metropolitana.

No obstante, esto cambió durante esta última jornada en donde Carabineros de Chile realizó una ronda masiva en la capital en la que se concretó la detención de 169 personas.

¿Lo novedoso? Es que no se registró ningún homicidio durante la noche de este viernes. En esa misma línea, tampoco hubo personas heridas por balaceras en la capital.

“Además, se realizaron más de 8.500 controles preventivos, incautando vehículos, armas, municiones y droga, cursando 898 infracciones”, detallaron desde Carabineros.

Por su parte, el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, sostuvo que “esta ronda policial no es garantía de que no va a ocurrir un homicidio. Sin embargo, minimiza la posibilidad de su ocurrencia y por eso estamos destacando que no solo no tuvimos homicidios, (tampoco) tuvimos situaciones de mayor envergadura desde el punto de vista de heridos por balaceras o situaciones de esa naturaleza”.