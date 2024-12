“No voy a dejar que esto siga pasando”: madre de la menor que denunció a Valentín Vidal por violación rompe el silencio y expresa su indignación

El pasado miércole s4 de diciembre, se notificó la detención de Valentín Vidal, jugador de la Unión española que fue denunciado por abuso y violación contra una menor de 13 años.

Tal como era de esperarse por la gravedad de los hechos, el caso fue avanzando rápidamente y generó mucha conmoción, por lo que se ha seguido de cerca cada actualización.

Uno de los hechos más recientes, y sin duda de los más relevantes en las últimas horas, es que el jugador fue puesto en libertad tras “no acreditarse el delito” por el cual fue acusado.

La decisión de la Fiscalía generó indignación ente los cercanos de la víctima, así como también en la opinión pública, poniendo en el centro del debate la protección de menores y la respuesta de las instituciones ante estos casos.

La madre de la víctima conversó con T13 y expresó su profundo dolor e incredulidad ante la liberación del acusado, asegurando que como familia quedaron “en shock” por todo lo que ha sucedido.

“Resulta que la formalización supuestamente era hoy y la libertad se la dieron ayer (viernes) esperando que Sofía atestiguara y a él lo dejaron en libertad”, cuestionó.

Uno de los puntos que abordó fue cuando Vidal retiró a su hija del colegio engañando al personal y llevándosela a su departamento. “Es un secuestro”, enfatizó la mujer, denunciando la vulneración de los derechos de su hija.

“Fue todo tan repentino. Fue en el momento en que iban saliendo los niños, ellos -el colegio- se saltaron todos los protocolos, le creyeron. Él dijo que era un primo”, relató.

Un escenario complejo y una lucha a futuro

Tras los exámenes médicos, la menor se ha mostrado retraída y en un estado complicado. Frente a esto, su madre mencionó que “no habla nada, no quiere hablar del tema”.

“Nos dimos cuenta por las redes sociales, por las conversaciones que ellos tenían. No puede ver televisión, no pude tener teléfono, no se le habla del tema. No tiene mucha idea de que esto es mediático”, agregó.

En cuanto a las acusaciones, la mujer aseguró que “si hubieron tocaciones, si pasaron otras cosas”, dando cuenta que la situación es mucho peor de lo que se comenta y se tiene en cuenta.

Ante todo este escenario, aseguró que “voy a llegar hasta las últimas. No voy a dejar que esto siga pasando. Para mí es un enfermo, ya del hecho de haberla ido a buscar al colegio, y haber visto que era una niña chica menor de edad él pudo recular, pero él siguió con esto”.