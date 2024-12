“Fue muy bonito”: ministros sorprenden a Camila Vallejo con regalos en consejo de gabinete antes de hacer uso de su prenatal

Este viernes se realizó en La Moneda un nuevo consejo de gabinete, donde los ministros de Estado junto al Presidente Gabriel Boric proyectaron lo que queda del año en materia legislativa, y sobre cómo comenzarán el próximo 2025.

Sin embargo, la instancia estuvo marcado por un particular y tierno momento: ministros y ministras sorprendieron a la titular de la Segegob, Camila Vallejo, con variados regalos a propósito de su avanzado embarazo.

Sobre esto, la secretaria de Estado señaló que “fueron presentes que me regalaron los ministros antes de entrar al Consejo de Gabinete, y fue muy bonito y sorpresivo. Había de todo: chocolates, crema, peluche, ropita... me gustaron todos”.

Asimismo, reveló que su par de Medio Ambiente, Maisa Rojas, le obsequió un tejido de ropa, indicando además que cerca del 23 de diciembre hará uso de su prenatal.

Por otro lado, y respecto a las emociones por este proceso, la ministra Vallejo expresó que “la vez anterior, cuando fui madre por primera vez, no tuve ni pre ni postnatal, porque estaba en otras funciones. Fue más difícil”.

“Esta vez es un derecho que puedo hacer uso por la ley. Pero estaré siempre conectada, vamos a mantener un diálogo permanente con el Presidente, con las personas claves del equipo. Así que vamos a estar ahí haciendo seguimiento y acompañamiento en lo que podamos, tanto en el pre como en el postnatal”, aseveró.

En esa línea, sostuvo que “el Presidente me pidió volver, así que supongo que eso será como junio o julio. No he hecho todavía bien todo el cálculo”.

Finalmente, Vallejo evitó referirse sobre quién ocupará su lugar durante su ausencia, apuntando que “es algo que tienen que preguntarle al Presidente. Me imagino que ya está definido”.