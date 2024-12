Ignacio González se ilusiona con fichar en Colo Colo, pero le hace una dura crítica al club: “Le da poco espacio a los arqueros de cantera”

El arquero de Everton de Viña del Mar y que fue figura en los ruleteros en la temporada 2024, Ignacio González, habló este miércoles con Los Tenores respecto a su presente futbolístico, esto, mientras disfruta de sus vacaciones.

En ese sentido, reveló que hay algunas instituciones que lo están siguiendo, además de mostrarse orgulloso por ser una opción para reemplazar a Brayan Cortés en Colo Colo.

“Ahora estoy en el campo, desconectado, pero sí he sabido que ha habido interés de algunos clubes, pero estoy de momento lo más desconectado posible. Si ha habido ofrecimientos por lo que tengo entendido, así que habrá que ver”, lanzó.

Respecto a cuándo será su vuelta a Everton para la pretemporada, indicó que “estamos sujetos a lo que diga el nuevo cuerpo técnico que llegará, para que nos informen el día en que nos tenemos que presentar”.

Tras lo anterior, González se refirió a las palabras de Eduardo Lobos y Marcelo “Rambo” Ramírez, quienes lo nombraron como opción para el arco de los albos. “Es un motivo de orgullo, porque ambos me conocen muy bien, conocen muy bien el puesto y lo que es el arco de Colo Colo. Me pone muy contento debido al nivel que he venido mostrando las últimas temporadas”.

Tras lo anterior, tuvo una dura crítica para el Cacique. “A mí me costó mucho en un principio agarrar un ritmo en Colo Colo. Cuando volví tras el préstamo en Puerto Montt, se me dio que yo volví como suplente y no estaba siendo citado. Después jugué de la nada. En Colo Colo se está dando poco espacio a los arqueros de cantera para que puedan jugar”.

Finalmente, González tuvo palabras respecto a su último partido con Everton ante Universidad de Chile, el cual definió el Campeonato Nacional a favor del Cacique. “Obviamente lo más importante era el equipo y por respeto no me refiero a ningún otro club. Ese partido era vital ganarlo porque nos metíamos en una copa internacional, ya que nos jugábamos toda la temporada en ese duelo”, cerró.