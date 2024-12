Daniel “Popin” Castro, la figura del triunfo de Deportes Limache que lo acerca a la Primera División: “No tenemos que echarnos atrás en Talca”

Santiago

Durante la edición de Los Tenores hoy miércoles, nuestros panelistas conversaron con la gran figura de Deportes Limache en su victoria sobre Rangers en la ida por la final de la Liguilla de Ascenso, Daniel “Popin” Castro, que anotó dos goles en La Calera.

“Fue un partido inolvidable, con un gran marco de público. Somos un equipo de transiciones rápidas y el duelo que tenemos con Nelson da Silva de picar a cada balón, ser picantes, con harta movilidad, sin darle una posición fija a los centrales, marca mucho”, comentó quien reconoció que se complicaron tras el descuento de los rojinegros.

“Diez de mis compañeros jugaban en Segunda División Profesional, pesó el nerviosismo tras el descuento. Rangers tiene más experiencia que nosotros en este tipo de instancias”, advirtió, sin confiarse de cara a la revancha.

“Sacamos una pequeña diferencia, pero Rangers de local se hace fuerte con su gente. No está nada dicho. Tenemos que plantearnos el mismo partido de ahora, no echarnos atrás. Ellos tienen la presión ahora (...) Va a ser una caldera. Nos dieron mil entradas y ya se agotaron. Despertamos a una ciudad, al principio iban 50 personas y ahora estaba el estadio lleno. Es una final y las finales son muy distintas. Lo primordial va a ser no echarnos atrás. Con gol de ellos nos pueden meter atrás, pero si anotamos va a ser distinto”, comentó Daniel “Popin” Castro, quien reconoció las particularidades que han marcado su carrera.

“Partí en Quintero Unido y de ahí me fui a General Velásquez. El premio eran cinco lucas por ser el mejor jugador del partido. Di la vuelta larga, pero esto es sacrificio de todos”, recordó, junto con lamentar el hecho de no haber podido aprovechar sus opciones en clubes más grandes.

El anhelo de cada jugador es llegar a Primera División. Las lesiones me pasaron la cuenta, no pude jugar en Unión Española. Después salí a Wanderers y de nuevo me pasó la cuenta la lesión. La emoción es por todo el sufrimiento que he tenido, esto es fruto de la perseverancia, nunca rendirme. Ojalá estar en Primera el próximo año”, dijo, además de valorar compartir plantel con Francisco “Gato” Silva.

“Tener un bicampeón de América, que estaba retirado, y lo haya dejado para venir a ayudarnos, a darnos una manito, es importante”, concluyó Daniel “Popin” Castro en Los Tenores.