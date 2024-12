¡Nostalgia pura! PlayStation celebra 30 años con un emotivo video tributo

El 3 de diciembre de 1994 marcó el inicio de una revolución en la industria de los videojuegos con el lanzamiento oficial de la primera consola PlayStation en Japón, un hecho que marcó un antes y un después en el mercado.

Hoy, tres décadas después, Sony Interactive Entertainment (SIE) celebra este histórico aniversario con un emotivo video titulado Thank You, publicado en el canal oficial de YouTube de PlayStation.

El registro es musicalizado con un conmovedor cover de Dreams de The Cranberries, destaca la conexión única que la marca ha construido con generaciones de gamers a lo largo de los años. Con imágenes que evocan nostalgia y celebración.

El mensaje que quieren transmitir con el video es claro, apelando a las últimas tres décadas en las que “hemos compartido un viaje increíble, construyendo historias y dando forma a experiencias juntos”.

“En el camino, hemos encontrado aventuras, risas y recuerdos duraderos que van más allá de cualquier momento. Hemos forjado nuevas amistades y redefinido lo que significa jugar. Gracias por formar parte de este viaje, no podríamos haberlo hecho sin todos ustedes”, añaden.

El tributo reúne a los íconos más memorables de la historia de la consola de videojuegos, siendo algunos de los personajes que han marcado la infancia de millones de personas en todo el mundo y han dejado huella en diferentes generaciones.

Desde PaRappa the Rapper hasta Aloy de Horizon, pasando por Kratos de God of War, Lara Croft en sus múltiples versiones, y Joel de The Last of Us. También aparecen personajes como Jin Sakai de Ghost of Tsushima, Peter Parker de Marvel’s Spider-Man, y un nostálgico comparativo de Cloud de Final Fantasy VII, entre muchos otros.

Pero el video es solo el inicio de las celebraciones, ya Sony promete una fiesta a la altura del legado de PlayStation, con regalos, torneos y actividades especiales para que la comunidad gamer participe y recuerde las historias, personajes y momentos que han definido la experiencia de jugar en sus consolas.

Puedes revisar todos los detalles de la celebración AQUÍ, descubrir las acciones especiales en tus consolas y revisar el video a continuación: