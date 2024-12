El delantero argentino que llegó a la UC y busca una oportunidad para el 2025: “Es potente, tiene buen juego aéreo”

Un nuevo nombre llegó a la Universidad Católica. Se trata de Franco Calderón, delantero argentino de 18 años, quien estará a prueba por varios días en el elenco “cruzado”.

El joven atacante viene de Atlético Sarmiento y es uno de los goleadores del club jugando en las categorías Sub 18 y Sub 20. Además, ya se ganó convocatorias al primer equipo, pero aún no ha debutado en el profesionalismo.

Un ‘9′ que busca su oportunidad en la UC

Mariano Sardi, gerente deportivo de Atlético Sarmiento, conversó con ADN Deportes y explicó cómo surgió la relación entre Franco Calderon y Universidad Católica.

“Lo estuvieron viendo en un torneo que tuvimos en Países Bajos. En ese torneo, Franco tuvo una actuación destacada, así que por ahí viene la posibilidad de que el jugador sea ofrecido a la UC. Su representante hizo el contacto entre clubes”, señaló.

Además, Sardi se refirió a las características de Calderón. “Es un delantero centro potente, con buena técnica y buen juego aéreo. Se caracteriza por la potencia con la que le pega a la pelota, en su categoría ha hecho muchos goles de media distancia. También puede jugar de segunda punta, pero su posición principal es de centrodelantero”, indicó.

“Franco es uno de los goleadores que tenemos en el equipo de reserva y también es el goleador de su categoría. Él estará del 2 al 13 de diciembre en Católica, para que lo vean, para que él conozca el club y ahí se verá la posibilidad de que él pueda incorporarse”, concluyó.