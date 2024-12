Abogada de la denunciante de Manuel Monsalve: “Lo más doloroso fue la respuesta de un gobierno que se declara feminista”

La abogada María Elena Santibáñez, representante legal de la víctima en las acusaciones de abuso sexual y violación contra Manuel Monsalve, expuso el profundo impacto que el caso ha tenido en la vida de su defendida y su entorno familiar. En una entrevista, detalló el estado emocional de la joven y criticó la respuesta inicial del Gobierno frente a la denuncia.

Según Santibáñez, la denunciante y su familia enfrentan una transformación radical en su vida cotidiana desde que se conoció el caso. “Literalmente se les detuvo la vida a todos. Al padre, la madre, el hermano. Ellos se turnan para estar con ella”, señaló, destacando que la joven aún enfrenta grandes desafíos para retomar su vida, aunque muestra leves mejoras. “Ya puede mirar al rostro, mientras que antes andaba con lentes y evitaba el contacto”, agregó en entrevista con CNN Chile.

El padre de la víctima, según la abogada, experimenta sentimientos encontrados. “Por un lado, ve a Monsalve yéndose preso, pero luego recuerda todo lo que su hija ha vivido, luchando incluso con ideaciones suicidas. Es algo devastador para ellos”, explicó.

Desmentido sobre relación entre la víctima y Monsalve

Santibáñez desestimó categóricamente las versiones que sugieren que la denunciante y Monsalve mantenían una relación personal. “Alguna persona ha dicho por televisión que eran pareja y que tenía, me parece, noticias sobre eso. Me gustaría citar a esa persona para efectos de que sea citada por la Fiscalía para que dé información. Y si no, evidentemente que se expone a una querella por injuria”, declaró.

Críticas al Gobierno

La abogada criticó duramente la respuesta inicial del Gobierno, al que calificó de negligente frente a un caso que involucraba a una alta autoridad. “Lo más doloroso fue la respuesta de un gobierno que se declara feminista. Uno espera respaldo del lugar donde trabaja, pero lo que ella encontró fue desamparo. Se tuvo que buscar por sus propios medios representación legal, apoyo psicológico y psiquiátrico”, afirmó.

Aunque reconoció que recientemente ha recibido llamados del Ministerio de la Mujer y otros organismos ofreciendo apoyo a la víctima, señaló que esas acciones llegaron tardíamente. “Esto debió ocurrir desde el principio”, enfatizó.

Llamado a la justicia

Santibáñez concluyó subrayando la importancia de que el sistema de justicia siga respondiendo de manera adecuada al caso. “Hasta ahora, gracias a Dios, lo ha hecho, y espero que continúe así, porque mi representada merece justicia y dignidad”, finalizó la defensora.