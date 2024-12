Pasan las horas y el desconsuelo no suelta a los hinchas del Atlético Mineiro. El pasado sábado, el ‘Galo’ perdió la final de la Copa Libertadores 2024 a manos de Botafogo.

Protagonista del encuentro, en el segundo tiempo, fue Eduardo Vargas. El delantero chileno marcó en la primera pelota que tocó, pero luego falló dos increíbles ocasiones para empatar o dar vuelta el marcador.

El mensaje de Eduardo Vargas tras la Copa Libertadores

Con el paso de las horas, el propio delantero dejó un mensaje para los hinchas del Mineiro: “teniendo un día duro hoy. No es fácil ver nuestro sueño pasar ante nuestros ojos. A menudo es difícil entender la voluntad de Dios, pero Él sabe todas las cosas, y seguiré temiendo a Él”, escribió.

En el mismo, insinuó una posible despedida del equipo que lo ha visto defender la camiseta en las últimas temporadas: “desafortunadamente, no conseguimos la victoria, pero por favor sepan que di todo de mí y lo dejé todo en ese campo. Buscamos, corrimos, luchamos y desafortunadamente nos faltó suerte”.

“Me gustaría llevar este mensaje para dejar mi agradecimiento al Miners Athletic Club por estos años aquí. A los que siempre me han apoyado les agradezco mucho. Y a los que me criticaron mucho y siempre me pusieron como el villano, ustedes me hicieron más fuerte y me ayudaron a encontrar a Dios”, cerró el delantero.