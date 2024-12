¡Se casó hace 9 años! Raquel Castillo revela inéditos detalles de su vida en reciente entrevista en Chile

Santiago

Raquel Castillo, la mujer de “las 5 mil imitaciones” que se volvió conocida tras su paso por Factor X, volvió a aparecer en televisión chilena y habló sobre su vida viviendo en Perú.

En el programa Todo va a estar bien de Vía X, la artista habló con el conductor Eduardo de la Iglesia, y cont´p detalles sobre su presente en el país vecino revelando que estaba casada con un empresario y político peruano.

“A pesar de todo, (me ha ido) bien. Me he acostumbrado poco, porque la verdad es que no es fácil acostumbrarse a otro país, así sea un país vecino. De primera las críticas, los rechazos rotundos, pero ya como que lo asumí”, dijo de entrada Raquel Castillo.

Al ser consultada sobre si fue poco valorada en Chile, la artista dijo que “sí, yo creo que sí. No solamente a mí, sino que generalmente muchos artistas tienen que salir del país para que recién te valoren”.

“No me tiró los aires de grandeza. Uno tiene que ser realista, puedes llegar muy lejos, pero uno tiene que pisar tierra”, sumó.

En ese mismo contexto, Raquel reveló que se casó hace nueve años en Perú. “Con un empresario de carros, de vinos y pubs. Él era dueño de discoteques, fue productor. Estuvo metido en el boxeo, 15 años en el fútbol”, contó.

“Ha estado metido cinco años en la política, ahora se va a volver a meter y su familia también. (...) Quiere meterse a ser presidente. Yo lo voy a ayudar con la campaña, pero hasta ahí, pero como soy chilena, no creo que me den tanto la pasada”, dijo.

Ante lo anterior, Eduardo de la Iglesia explicó que “si sale, vas a ser Primera Dama”.

“Chile me cuelga. Yo no quiero tener problemas con Chile”, respondió entre risas Raquel. La artista explicó que en Perú eran “muy patriotas, no les gusta que vengan de afuera a ocupar puestos (...) Son más nacionalistas y más patriotas que acá en Chile”.