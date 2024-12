Catalina Pulido comparte profunda reflexión a un mes del fallecimiento de su hijo: “Agradecer a todas las personas”

Santiago

El sábado 30 de noviembre se cumplió un mes de la muerte de Sasha Von Knorring, hijo de la actriz Catalina Pulido, quien falleció tras estar internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Dávila.

Para conmemorar esta fecha, la intérprete, compartió una foto de su primogénito en una historia de Instagram.

Luego, Catalina Pulido redactó un sentido mensaje, aseverando que aún no lee el libro de condolencias y que, junto con esto, está ocupando “la energía en sobrevivir cada día” por su otro hijo.

En una reciente historia de Instagram, la actriz comentó “ha pasado un mes… Aún no leo el libro de condolencias ni las tarjetas de las flores que llegaron a la iglesia... Ofrezco disculpas por no responder a todos los mensajes, cartas, flores y maravillosa energía que nos han mandado”.

Bajo este contexto, sumó que “no tengo aún el valor de hacerlo... Soy valiente en muchas cosas, pero esta es la única que no he sabido afrontar valientemente... Solo quiero agradecer a cada una de las todas las personas (especialmente a las que no conozco), por todo el cariño, la inconmensurable empatía y el amor que me han mandado”.

“Disculpen por no responder a cada mensaje, pero ocupo la energía en sobrevivir cada día. Por mi otro cachorro y mi familia...”. sumó.

Para finalizar, la actriz tuvo palabras de agradecimientos por todo el apoyo recibido en el último tiempo. “Gracias infinitas a todos por cada gramo de energía positiva. No saben lo que me ha beneficiado. Gracias a todos, sobre todo por el amor que ha recibido mi cachorro”, concluyó el mensaje de Pulido.