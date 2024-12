Poco a poco, la temporada 2024 está llegando a su final y este sábado, en el Estadio Municipal de San Bernardo, se disputó uno de los últimos encuentros del año en la Primera B.

Tras empatar 1-1 en el partido de ida, Magallanes y Deportes Limache definían al primer finalista de la Liguilla de Ascenso, que busca al acompañante de Deportes La Serena en el regreso a Primera División con miras al 2025: fue 1-1 en los 90 minutos y el ‘tomatero’ ganó 4-3 en los penales.

Tras el encuentro vino el momento de los análisis, y uno de ellos fue el de Ronald Fuentes, entrenador de la ‘academia’.

“Nosotros llegamos bien a este partido, futbolísticamente no anduvimos en relación con lo que habíamos planificado, tiene su virtud Limache, pero no fuimos efectivos en el juego que siempre tratamos de hacer”, dijo al adiestrador de la ‘academia’.

Sobre el resumen del 2024, aseguró que la sensación “no es buena. Teníamos la sensación de que podíamos llegar a la final, teníamos toda la ilusión, habíamos hecho un campeonato bastante bueno, pero en 180 minutos a través de los penales no pudimos ser asertivos, pero nos queda el aprendizaje”, aseveró Ronald.

Respecto a su futuro en el club, el ex Unión Española indicó que “estoy en el aire, termino contrato ahora, no ha conversado conmigo la gente del club, pero me encantaría seguir. Si me quedo acá, puedo tomar el 2025 como una revancha, si está la opción de quedarse, no tengan dudas que lo vamos a hacer”.

En el cierre, habló de la opción de que Julián Alfaro fiche en la Universidad de Chile: “la U necesita ese tipo de jugadores, tiene cierta semejanza con Maxi Guerrero, va a ser una buena competencia si es que Maxi sigue ahí, Julián es un jugador que conoce la institución, puede ser un gran aporte”, cerró Ronald Fuentes.