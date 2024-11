Detallan escandalosa pelea de dos rostros de Top Chef VIP: “Estuvo subidita de tono”

Se agarraron. Y lo hicieron mientras estaban compitiendo en Top Chef VIP, el exitoso espacio de cocina de Chilevisión.

Eskarcita fue quien desclasificó la gran pelea que hubo en camarines del programa, donde ella también concursa junto a otros famosos.

Y lo hizo en uno de los streaming de la estación, que es animado por Trinidad Cerda, donde comentó la compleja situación.

“Les cuento un cahuín. Voy a contar. No quiero desprestigiar a nadie, pero una vez hubo una pelea fuera de cámara, en el camarín”, indicó.

Y agregó que fue “entre alguien bastante temperamental y alguien que es bueno para transmitir... No sé si ahí pueden sacar sus deducciones, pero estuvo subidita de tono”.

La gran pelea de Top Chef VIP

Así, la joven intentó no dar más detalles de la desconocida discusión que hubo entre dos de sus compañeros.

Sin embargo, igual dio varias pistas, que hicieron que los cibernautas identificaran a Luis Gnecco y al humorista Álex Ortiz como los peleadores.

“Luis estaba enojado, estaba como dentro del camarín peleando por audio, como por teléfono. Y Alex entra a buscar una chaqueta, no sé, algo así. Y Alex le tira una talla, quizás, ‘ya pero hermano, cálmate (...) ‘no me grites a mí’”, contó finalmente la ex Gran Hermano.

Y añadió que “Gnecco empieza así, ‘No, pero si yo te estoy diciendo… ya ándate’. Y Alex así como ‘no perrito, cálmate’. (Gnecco respondió) ‘No, pero si yo estoy calmado’. Y nosotros así, reality hue…, reality show”.

Finalmente, Gnecco se fue del camarín y Ortiz se quedó adentro. “Ninguno perdió la compostura, pero tienen poca paciencia”, cerró Eskarcita sobre el round de Top Chef VIP.