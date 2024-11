En el marco de su reciente visita a Chile por la celebración de los 10 años de la Librería Lolita, el afamado y futbolero escritor mexicano, Juan Villoro, conversó con ADN Deportes y realizó una critico análisis al fútbol actual.

Consultado sobre el Mundial 2026, que precisamente albergará México con Canadá y Estados Unidos, el autor de libros como ‘Dios es redondo’ y ‘Balón dividido’ argumentó que: “Yo soy muy crítico del próximo Mundial, porque México va a ser comparsa. Son 104 partidos los que se van a disputar y nosotros vamos a disponer de exiguos 13 partidos, o sea que no somos los protagonistas como anfitriones”.

“Claramente es un Mundial de Estados Unidos. Muchos comentamos en la prensa, cuando se hizo el famoso FIFA Gate y el FBI investigó los negocios turbios de la FIFA, que muy probablemente el siguiente Mundial sería dado a Estados Unidos, y efectivamente así fue”, agregó.

“El FBI no hace obras de caridad. Ellos también estaban buscando algún interés para Estados Unidos porque habían tratado de ser país sede y no se había podido porque habían perdido con sobornos. Entonces una vez que hicieron la investigación, la FIFA les concedió el Mundial, pero para maquillar un poco las cosas. Decidieron que fuera en tres países y quedaron como comparsas México y Canadá”, continuó.

En esa línea, apuntó que: “Es un despropósito organizar el Mundial de esta manera, pero el siguiente va a ser todavía peor porque pretenden hacerlo en tres continentes, es una cosa de locura. Pero bueno, la FIFA no para en sus ambiciones especulativas y eso es muy dañino para el fútbol”.

El escritor mexicano también cuestionó la implementación del VAR y fue claro en señalar que: “Estoy totalmente en contra del VAR por múltiples razones. La primera de ellas es que el fútbol ha tenido siempre un sistema de jurisprudencia muy falible y eso lo hace muy divertido”.

“El VAR robotiza el juego y no siempre imparte una justicia objetiva. Hemos visto una y otra vez que el VAR se equivoca porque finalmente quienes analizan las imágenes son también seres humanos y ahí se cruzan voluntades e incluso se presta para especulaciones”, complementó.

Juan Villoro y el legado de los futbolistas chilenos en el fútbol de México

Por otra parte, Villoro valoró el paso de algunos jugadores nacional por el torneo azteca y no dudó en asegurar que: “El mejor jugador extranjero que jamás jugó en México fue Carlos Reynoso y no lo digo por estar en Chile, porque lo he dicho muchas veces. Un mediocampista soberbio, extraordinario y él realmente redefinió la posición de mediocampista”.

“Osvaldo Castro, fue también un delantero letal. El ‘Mortero’ (Jorge) Aravena, un gran jugador. El ‘Pony’ (Rodrigo) Ruiz, un jugador con mucho carisma. Ivo Bazay, no lo puedo pasar por alto porque hizo campeón a mi equipo, el Necaxa, un grandísimo delantero”, añadió.

“En fin, el legado de los futbolistas chilenos es impresionante. Alberto Quintana, un defensa central de primerísima fila. (Edson) Puch, un jugador que estuvo hace poco en el Necaxa, también muy destacado. Ha habido una relación muy afectiva con los futbolistas chilenos y creo que eso nos une particularmente”, afirmó.

Además, realizó un crítico análisis sobre la Liga MX: ”La liga mexicana ha desmerecido en calidad, es la liga que más dinero genera en el continente americano y, sin embargo, es bastante mala. Con el fútbol mexicano pasa lo mismo que con las telenovelas, ¿Para qué mejorarlo si está da tanto dinero?”.

“El fútbol mexicano está muy mal organizado, hay mucha corrupción al respecto y eso hace que la gente poco a poco se vaya alejando de él. Tenemos torneos cortos, por lo tanto, los equipos no tienen regularidad, los jugadores son poco consistentes”, continuó.

“Todas estas cosas son terribles, no tenemos descenso en nuestra liga. Todo esto ha ido bajando la calidad del fútbol mexicano porque el verdadero negocio no tiene que ver con el rendimiento, con ganar trofeos, sino con el traspaso de jugadores que es donde está el gran negocio”, sentenció.