Bono de Vacaciones en Chile: ¿A qué grupo de personas se les pagaría el dinero?

A lo largo del año son varios los beneficios que entrega el Estado a diferentes grupos de personas. De hecho, uno de los que llama la atención de cara a cada época estival es el Bono de Vacaciones en Chile.

En detalle, este último corresponde a un beneficio que se reparte de forma anual, al igual que otros como los aguinaldos de fiestas patrias y de Navidad.

Eso sí, el mismo corresponde a un apoyo que apunta exclusivamente a los trabajadores del sector público, con un monto que varía según los propios ingresos del individuo beneficiado.

En ese último sentido, se fijan montos mínimos y máximos en base al reajuste anual de las remuneraciones del área. Aquel movimiento se promulga durante los últimos días del mes de diciembre.

Bono de Vacaciones en Chile: ¿Quiénes recibirían el pago del dinero?

El Bono se asignará de manera automática, sin necesidad de postulación, y se espera que llegue en una fecha aún por definir . A continuación, se detalla el grupo de personas que recibirán el beneficio, considerando el lugar donde trabajan:

Asistentes y profesionales de la educación pública que laboren en establecimientos dependientes de los servicios locales de educación.

Astilleros y maestranzas de la Armada.

Corporaciones de Asistencia Judicial.

Establecimientos de educación parvularia financiados por la Junji.

Establecimientos de Educación Técnico Profesional.

Establecimientos particulares subvencionados por el Estado.

Instituciones colaboradoras del Sename o su sucesor legal.

Sectores de la Administración del Estado traspasados a las municipalidades.

Trabajadores de empresas y entidades del Estado que no negocien colectivamente.

Tribunales tributarios y aduaneros.

Universidades estatales.

Al menos en la versión de 2024 los montos fueron los siguientes:

$104.800: para quienes recibieron una remuneración líquida en noviembre 2023 igual o inferior a $984.282.

para quienes recibieron una remuneración líquida en noviembre 2023 igual o inferior a $984.282. $52.400: para aquellos con remuneración bruta permanente igual o inferior a $3.259.429. Se excluyeron las bonificaciones, asignaciones o bonos asociados al desempeño individual, colectivo o institucional.

Por lo demás, según se establece por ley, el monto que se otorga no es imponible y no constituye renta para efectos legales. En síntesis, no se aplican descuentos ni gravámenes sobre el beneficio.