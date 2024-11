Messi, Bellingham, Lamine y ocho más: FIFA reveló a los candidatos para el premio The Best 2024 | Getty Images

Ya entrando en tierra derecha para el cierre del 2024, la FIFA sabe que es hora de resúmenes y por ello es que este jueves liberó el largo listado de nominados para las distintas categorías de sus premios The Best.

“La mayor novedad por lo que respecta a las votaciones de la presente edición de The Best FIFA Football Awards radica en que los aficionados tendrán la oportunidad de participar en la elección del Premio The Best al once masculino de la FIFA”, indican desde FIFA.

En ello, once son los jugadores que destacan para la máxima categoría, y lo hacen con varias sorpresas. Aparecen nombres como Lamine Yamal, Florian Wirtz, Jude Bellingham, Federico Valverde y el retirado Toni Kroos.

Casi como tradición, también aparece el nombre de Lionel Messi, quien pese a perder protagonismo en el Inter Miami, igual aparece en el listado junto a otros nombres como Erling Haaland, Kylian Mbappé y Rodri.

Los nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA

Dani Carvajal (España) | Real Madrid

(España) | Real Madrid Erling Haaland (Noruega) | Manchester City

(Noruega) | Manchester City Federico Valverde (Uruguay) | Real Madrid

(Uruguay) | Real Madrid Florian Wirtz (Alemania) | Bayer Leverkusen

(Alemania) | Bayer Leverkusen Jude Bellingham (Inglaterra) | Real Madrid

(Inglaterra) | Real Madrid Kylian Mbappé (Francia) | París Saint-Germain/Real Madrid

(Francia) | París Saint-Germain/Real Madrid Lamine Yamal (España) | FC Barcelona

(España) | FC Barcelona Lionel Messi (Argentina) | Inter Miami

(Argentina) | Inter Miami Rodri (España) | Manchester City

(España) | Manchester City Toni Kroos (Alemania) | Real Madrid (retirado)

(Alemania) | Real Madrid (retirado) Vinícius Jr. (Brasil) | Real Madrid