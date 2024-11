El emotivo documental sobre Christopher Reeve, “Super/Man”, ya está disponible en streaming / Everett Collection Inc / Alamy Stock Photo

No hay dudas de que Superman es uno de los personajes más importantes dentro de la cultura popular, siendo una figura de DC Cómics que ha triunfado en un sinfín de adaptaciones.

Entre el listado de series y películas, destacan los entrañables títulos protagonizados por Christopher Reeve entre 1978 y 1987, cautivando al público en todo el mundo.

El actor se convirtió en un verdadero ícono y dejó una gran huella con su interpretación del superhéroe, pero el destino quiso que su imagen también fuera considerada de otra manera.

Y es que el 27 de mayo de 1995 sufrió un accidente en un concurso de equitación en Virginia que lo dejó cuadripléjico, algo que cambió su vida para siempre.

Reeve se vio fuertemente afectado desde lo emocional y psicológico, pero a pesar de sus aspectos negativos y adversos, supo salir adelante con el apoyo de su familia.

A raíz de la devastadora situación, se convirtió en un símbolo de lucha y perseverancia. Tras su fallecimiento en 2004, a los 54 años de edad, dejó un legdo un legado potente y concreto, como lo es una fundación con su nombre que se dedica a la investigación en lesiones medulares y la lucha por los derechos de las personas con discapacidades.

Todo eso y más, desde la parte íntima en la familia de Christopher hasta el impacto en el público, queda plasmado en el documental titulado Super/Man: La historia de Christopher Reeve.

Ahora, tras sus pasos por algunas salas de cine, ya tiene agendado su estreno en los servicios de streaming. Llegará el próximo 7 de diciembre al catálogo de Max. También será emitido por HBO a las 22:00 horas.

Un documental emotivo

En la película aparece de una forma muy especial el hijo del actor, Matthew, quien se mostró emocionado por todo el contenido que se expone, siendo muy emotivo tanta para la familia como para los fanáticos.

“Es un regalo, somos muy afortunados. No solo tenemos sus películas, sino también una colección de videos caseros para profundizar, y entrevistas en YouTube”, comentó diciendo en una entrevista con Variety.

“Hemos visto cosas que no habíamos visto antes, que no han cambiado mi percepción de él, sino que la han mejorado, como una entrevista con un medio australiano en 1977 que fue subida y que no sabía que existía. Fue genial ver y descubrir mucho más material del que conocíamos”, agregó.