¿Quién es Jaime García Bozzo? El abogado y expareja la mujer que denunció al Presidente Boric

Jaime García Bozzo, abogado vinculado a la denuncia presentada contra el Presidente Gabriel Boric el pasado 6 de septiembre, se encuentra en el ojo público.

Aunque en un principio se definió como “vocero” y “asesor” de la denunciante, recientemente su rol en el caso fue limitado a brindar apoyo emocional.

Quién es y cuál es su vínculo con la denunciante

El jurista confirmó que mantuvo una relación sentimental en el pasado con la mujer que presentó la denuncia y que también la representó como abogado en causas judiciales anteriores. En el caso actual, señaló que no tiene un rol activo más allá de su apoyo inicial. “Yo no soy el asesor de ella, yo no soy parte de la causa y yo no soy el querellante, mucho menos”, declaró en Contigo en la Mañana.

Igualmente, el abogado explicó que ayudó a la denunciante a adquirir un vehículo que, según registros, ella utilizó durante un robo con intimidación en Villa Alemana, en noviembre. Por este delito, la mujer fue condenada a tres años de cárcel, pena que cumple bajo libertad vigilada.

“Yo con esta persona terminé hace tiempo, unos cuatro o cinco años, y en esa época ella no tenía la capacidad patrimonial, entonces yo compro el auto y queda efectivamente a mi nombre”, aclaró.

“Pero ella me pagó el auto, o sea, yo lo saqué porque podía sacarlo. Entonces, si bien técnicamente el auto es mío, siempre fue de ella, ella me lo fue pagando. Solo que todavía no se ha hecho el tema del traspaso. Yo ni siquiera manejo, entonces no me he preocupado mucho del asunto”, complementó.

En sus redes sociales, Jaime García Bozzo se describe como “republicano”, además de “gamer” y “chef amateur”. El abogado confirmó que es militante del Partido Republicano, lo que ha despertado especulaciones sobre un posible trasfondo político en la denuncia contra Boric. Sin embargo, el jurista negó cualquier conexión entre su afiliación partidista y la denuncia.

“Es efectivo (que es republicano), pero encuentro un poco tendencioso que eso dé lugar a que esto haya sido como maquineado porque yo soy de un partido diferente al gobierno”, comentó en una entrevista con el matinal de Chilevisión. “Descarto absolutamente eso, yo no soy el denunciante”, agregó.

Su pasado polémico

El historial entre García Bozzo y la denunciante incluye un episodio ocurrido en 2020, cuando la mujer lo acusó de lesiones leves. El abogado reconoció esta denuncia, pero no profundizó en los detalles.

A pesar de los cuestionamientos sobre su relación con la denunciante, el abogado ha intentado distanciarse del caso y enfatizó que no está involucrado en el desarrollo de la denuncia actual. “Hay un espacio temporal bastante grande entre que se hace la denuncia y los hechos relatados. Obviamente, yo creo que existe una dificultad en cuanto a la forma de probar esto, pero eso ya no es resorte mío”, indicó.

La denuncia contra Gabriel Boric

La mujer acusa al Presidente de la República de filtrar imágenes íntimas en 2014, pero el gobierno rechazó estas afirmaciones. Según la defensa de Gabriel Boric, entre 2013 y 2014, la denunciante habría acosado al mandatario de manera sistemática.

El abogado afirmó no conocer detalles sobre el avance de la causa. “No sé si esta denuncia va a prosperar si va a avanzar, pero lo único que yo conozco es que luego de esta denuncia escrita se hace esta entrevista y yo no conozco más del caso”, explicó.