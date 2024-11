Periodista de CHV que vende contenido en Arsmate hizo compleja denuncia: acusó que la “bajaron”

Se hizo conocida porque está vendiendo contenido para adultos. Y es grito y plata. Una periodista de CHV denunció una compleja situación.

Resulta que María Paz Arancibia reveló que, luego de comentar públicamente que era parte de la plataforma Arsmate, su canal tomó una drástica decisión con ella.

Una que comentó a sus seguidores, que se extrañaron de no verla en pantalla, ya que la comunicadora aparecía a veces en las noticias de la tarde, comentando espectáculos.

Sin embargo, esa situación cambió. Y ella misma quiso poner en la palestra el hecho, respondiendo que la habían sacado de sus labores.

Periodista de CHV que vende Arsmate fue bajada de la señal

Así, María Paz recibió la siguiente pregunta: “¿CHV te bajó de pantalla?”, a lo que ella respondió con un seco “sí”.

Luego, otra persona le consultó si ya no estaba más en el canal. “Estoy, más no me verán en pantalla por el momento”, indicó.

Finalmente, otro seguidor le comentó “¿cómo te sientes de ánimo con que te hayan bajado de pantalla?” a lo que ella contestó “no sé, creo que lo único que he sentido es penita”.

De esta forma, la reportera de CHV denunció la compleja determinación que habría tomado la estación respecto a su trabajo. Mientras, sigue facturando con gran éxito en la mencionada plataforma, con sus fotos y videos.