“No puedes entrar”: un campeón de Copa Sudamericana revela curiosa situación que vivió en Palestino

Maximiliano Salas, delantero de Racing, que viene de salir campeón de la Copa Sudamericana, reveló una notable anécdota con su DT, Gustavo Costas, cuando los dos estuvieron en Palestino el 2022.

En diálogo con ESPN, el delantero contó que tuvo problemas con el entrenador por vestir una polera de color rojo. La situación ocurrió cuando Costas llevaba poco tiempo como entrenador de los “árabes”.

“A los pocos días de conocer a Gustavo Costas, en Palestino, un día llegué con una polera roja y él me dijo: ‘No puedes entrar’. Yo le pregunté por qué, y él me respondió: ‘Porque llevas una polera roja y yo soy de Racing, así que no puedes entrar’. Yo no entendía nada”, señaló el atacante argentino.

Además, Maximiliano Salas comentó que el técnico le pidió que nunca más usara una polera roja cuando estuviera él. ¿La razón? El rojo es el color representativo de Independiente, archirrival de Racing. Por lo mismo, Gustavo Costas tiene una tradición de evitar como sea el rojo.