“La obligación es subir a Primera y hacer un equipo con mística”: Mauricio Pozo traza sus objetivos como gerente deportivo de Cobreloa

Este miércoles, Cobreloa presentó en conferencia de prensa a su nuevo gerente deportivo, Mauricio Pozo, quien asumió hace pocos días el cargo con la misión de ayudar a regresar al cuadro nortino a Primera División.

En sus primeras declaraciones, el exjugador del conjunto loíno se mostró feliz por retorno a la institución: “Es una satisfacción enorme. El cargo de director deportivo es algo muy importante en un club, entendiendo lo que ustedes están entregando: la transparencia, la dinámica de acercar al hincha y tener un plantel de jóvenes que hayan desarrollado etapas desde el fútbol formativo”.

“Estamos muy alineados con lo que queremos para Cobreloa. Estoy feliz de estar acá, una institución grande que respeto y quiero. Vengo a trabajar, dejé de lado a mi familia y mis trabajos, pero quiero lo mejor para el club”, agregó.

Respecto los fichajes de cara a la temporada 2025 en la Primera B, Pozo aseguró que: “Estoy con el convencimiento de que se van a hacer las cosas bien y no equivocarse en las contrataciones. Estoy abierto a escuchar a los jugadores, ya he conversado con varios presentándoles el proyecto deportivo, que tiene que ver con disciplina, respeto y querer la camiseta”.

“Bajo ese prisma se va a conversar con cada uno de ellos, pero mi idea es conversar con el jugador y con los nombres que me dará el técnico César Bravo, que es la persona encargada de entregarme esa información para que en un futuro inmediato lleguen a la institución”, complementó.

Consultado sobre la decisión de asumir el rol de director deportivo, el otrora seleccionado nacional explicó que: “Estudié en la Conmebol mi gestión deportiva hace tres años y postulé una vez acá. Después sonó mi nombre y no me esperaba el llamado. Cuando nos juntamos con los dirigentes me pareció gente transparente, limpia y que viene a aportar como empresarios en pos del club”.

“Lo que todos queremos es trabajar en lo que no se tiene y recuperar la identidad del club, que para mí es importantísimo. Son otros tiempos, pero eso es lo que quiero: sentido de pertenencia, el respeto hacia el escudo y la disciplina que será fundamental. Eso los jugadores lo deben tener claro”, afirmó.

Por último, Mauricio Pozo fue claro en señalar que: “Este proyecto es de tres años, pero la obligación es subir a Primera, competir y hacer un equipo con mística. Tratar de no perder los partidos de local, porque eso es algo que por historia en Cobreloa es indispensable, más en una categoría tan difícil”.