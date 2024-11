Abogado de Monsalve y denuncia contra Boric: “Ayuda poner en perspectiva lo importante que es la presunción de inocencia”

Durante este miércoles, tras la revisión de las medidas cautelares del ex subsecretario Manuel Monsalve, su abogado defensor, Lino Disi, se refirió a una denuncia que involucra al Presidente Gabriel Boric.

En ese contexto, Disi aseguró que las acciones realizadas en la causa de Boric “debería ayudarnos a todos a poner en perspectiva lo importante que es la presunción de inocencia y también de que haya denuncias que no tengan un correlato efectivamente en la realidad”.

Además, se refirió a la conversación que su defendido mantuvo con el Presidente. “La conversación que efectivamente tuvo con el presidente va a ser claramente objeto de su declaración, y ahí van a poder ver el detalle. Yo no voy a adelantar el relato de mi representado. Me parece que es la consecuencia lógica de separar cosas que son distintas respecto de esos hechos que no obedecen a la misma necesidad de reconstrucción que tenemos”, indicó.

Disi también abordó las acusaciones relacionadas con el presunto uso de gastos reservados. “Estamos completamente convencidos de que vamos a poder dar una explicación que esclarezca completamente estas especulaciones infundadas que se basan en el pago de dos cuentas de restaurante en efectivo para poder tratar de plantear un uso de gasto reservado”, afirmó.

Asimismo, enfatizó que la investigación seguirá su curso y que la declaración de Monsalve será clave para aclarar los hechos. “Lo otro se va a esclarecer eventualmente con la declaración de nuestro representado y con las otras cosas que se vayan acumulando en la investigación”, agregó.