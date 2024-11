Tras “Gladiador 2”: estas son las películas y series que tiene por delante el chileno Pedro Pascal en Hollywood

La industria cinematográfica se mantiene en constante movimiento, buscando la manera de reinventarse y trabajando en un sinfín de proyectos de diferentes índoles y géneros.

Bajo este escenario, son muchos los actores que buscan consolidar su carrera con destacados trabajos en Hollywood, independientemente de cómo lleguen a la cima, se van ganando un nombre especial.

Este es el caso de Pedro Pascal, quien a sus 49 años asumió por primera vez un papel de relevancia en una película de primer nivel como lo es Gladiador 2, la cual está triunfando en taquilla.

Si bien ha estado involucrado en títulos como Mujer Maravilla 1984 (2020), El peso del talento (2022), The Last of Us (2023-actualidad) y The Mandalorian (2019-actualidad), el rol del general Justo Acacio es uno de los más significativos.

Bien se sabe que el chileno se encuentra en un momento clave de su carrera, gozando de mucha popularidad a nivel internacional y un nivel de éxito que le ha permitido incorporarse a importantes filmes.

Revisa a continuación las series y películas más llamativas que se encuentran en la hoja de ruta de Pascal, quien va teniendo una agenda cada vez más apretada.

The Fantastic Four: First Steps : Sin dudas su incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel marca un hito en su trayectoria. Además, interpretará a Reed Richards / Mister Fantastic. La fecha de estreno está agendad para julio de 2025.

: Sin dudas su incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel marca un hito en su trayectoria. Además, interpretará a Reed Richards / Mister Fantastic. La fecha de estreno está agendad para julio de 2025. Eddington : Película escrita y dirigida por Ari Aster que se encuentra en producción con su estreno agendado para 2025. En esta cinta Pedro Pascal compartirá set con Emma Stone, Joaquin Phoenix y Austin Butler, entre otros.

: Película escrita y dirigida por Ari Aster que se encuentra en producción con su estreno agendado para 2025. En esta cinta Pedro Pascal compartirá set con Emma Stone, Joaquin Phoenix y Austin Butler, entre otros. Tropico : Se trata de una apuesta de origine brasileño, dirigida por Giada Colagrande a partir de un guion escrito por Barry Gifford. El chileno trabajará junto a Morena Bacarrin y Willem Dafoe.

: Se trata de una apuesta de origine brasileño, dirigida por Giada Colagrande a partir de un guion escrito por Barry Gifford. El chileno trabajará junto a Morena Bacarrin y Willem Dafoe. Materialists : Otra película agendada para 2025, escrita y dirigida por Celine Song, producida por A24. Pascal compartirá con Dakota Johnson y Chris Evans, entre otros.

: Otra película agendada para 2025, escrita y dirigida por Celine Song, producida por A24. Pascal compartirá con Dakota Johnson y Chris Evans, entre otros. My Dentist’s Murder Trial: Una serie que aún se encuentra en etapa de preproducción desde hace ya un par de años, donde Pedro trabajará codo a codo con David Harbour.

Asimismo, hay que recordar que dentro del UCM, además de Los 4 Fantásticos, es muy probable que veamos al intérprete en Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars.

Por otra parte, también bajo el alero de Disney, específicamente en Star Wars, el chileno aún tiene por delante el esperado estreno de The Mandalorian and Grogu, la película que le pondrá fin a la aclamada historia.