Pep Guardiola se lastimó el rostro luego que el Feyenoord le igualara 3-3 al City en Champions: “Quise hacerme daño”

La crisis del Manchester City de Pep Guardiola no para y parece agravarse cada vez más.

Cinco derrotas consecutivas venían cosechando el entrenador junto a los ciudadanos y este miércoles parecía la ocasión perfecta para salir de aquel mal momento, pero su equipo tampoco pudo ganar al Feyenoord en Champions.

Fue una noche insólita y de tintes dramáticos para el conjunto inglés, debido a que ganaba cómodamente por 3-0 en el Etihad, pero los de Países Bajos reaccionaron de manera magistral en los últimos 15 minutos y acabaron llevándose un 3-3.

Tras el cotejo, Guardiola compadeció en rueda de prensa y sorprendió con varios rasguños en su cara, lo que llamó la atención de la prensa.

Un periodista le preguntó sobre lo que le había sucedido: “Disculpe Pep que me salga de tópico, se ve que tiene un aparente corte en su cara”.

Y el entrenador respondió con un dejo de ironía. “Con los dedos me hice así (en la nariz), con mis uñas. Quise hacerme daño”, lanzó.

Respecto al cotejo, el DT lamentó que “estaba bien el 3-0, jugábamos bien, después concedemos muchos goles porque en estos momentos no somos estables. Regalamos el primero y los demás y por eso es difícil”.

En esa línea, Pep añadió: “No sé si es un problema mental. El primer gol no puede pasar, el segundo tampoco. Después de eso no sabemos qué pasa, estamos desesperados por ganar, por hacerlo bien, pero no. A este nivel no puedes regalar tanto al rival”.

Consignar que el siguiente partido del City será ante el Liverpool en Anfield, lo que asoma como muy complejo, considerando que acumulan cinco derrotas consecutivas y que su rival es el líder de la Premier League.