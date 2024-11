Pamela Díaz contra Maite Orsini: “Ponte a trabajar como corresponde y cierra la boca”

Pamela Díaz no se calló nada. Y lanzó un durísimo ataque contra Maite Orsini desde su tribuna en el programa Hay que Decirlo.

Resulta que estaban conversando sobre el comentado video donde la diputada habló del caso de Jorge Valdivia y cómo esto le ha afectado.

“No estoy bien... desde que denunciaron a mi expareja esa condición se ha agudizado. Por mucho que uno termine una relación no quiere decir que automáticamente se acabe el amor y la preocupación y el cariño que uno siente por esa persona. Nadie está preparado ni espera que a quien uno ama o ha amado lo denuncien por algo tan grave como las acusaciones que existen en contra de Jorge”, dijo en el registro la parlamentaria.

Un material donde también reconoció haber contactado a la primera denunciante del Mago. “Cuando me enteré de la denuncia, me puse a disposición de la denunciante, a través de un conocido en común, para que me llamase si así lo quería. Y así lo hizo. Le transmití que no quería revictimizarla y que estaba disponible para lo que necesitara de mi parte”, confirmó.

Pamela Díaz contra Maite Orsini

Así, frente a estas declaraciones, La Fiera decidió emitir sus comentarios, y “aconsejar” a Maite, de una forma más que inesperada.

“Entiendo que hay una empatía también, pero cuando las personas tienen oportunidades, a diferencia de alguien que no se pude tratar... siento que Maite tiene las lucas para tratarse, tiene herramientas, es una diputada, es una abogada, siento que esto también es parte de su personalidad”, dijo.

Y agregó que “siento que es justificar a cada persona cuando más encima tienes las oportunidades. Se ve vulnerable, se ve triste, pero también he visto a Maite en otras actitudes y han sido súper feas”.

Luego, cuestionó que la parlamentaria hiciera este material desde Norteamérica, lugar donde estaría participando en un congreso. “Maite se supone que había pedido permiso. Ella se fue a Canadá, me pueden explicar a qué se fue. Ella se supone que va a trabajar y en esa actividad donde está trabajando, que es verdad, que es oficial, se da el tiempo para hacer este video”, expresó.

Y, para cerrar, Pamela Díaz lanzó un “consejo” para Maite Orsini: “Llega a Canadá amiga, si estás cansada, estái en el ojo del huracán, ella no es culpable de nada, eso está clarísimo, entonces ponte a trabajar como corresponde y cierra la boca y listo, evita todos los problemas”, cerró.