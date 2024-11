“Pensé que era pelea de pareja”: taxista que trasladó a Monsalve al hotel lamenta no haber ayudado a la víctima

Santiago

El conductor que llevó a Manuel Monsalve y a la denunciante al Hotel Panamericano, donde presuntamente ocurrieron los delitos de violación y abuso sexual, expresó su arrepentimiento por no haber intervenido más en el momento. Su testimonio ha sido clave en la investigación que mantiene al ex subsecretario en prisión preventiva desde hace semanas.

Según relató el taxista a 24 horas, la mujer lo detuvo en la calle San Francisco, visiblemente alterada. “Me dijo: ‘Ayuda, no me quiero ir con él’”, señaló. Sin embargo, el hombre permitió que ambos subieran al vehículo, interpretando que se conocían y que la situación era parte de una disputa de pareja.

Durante el trayecto, de aproximadamente 30 minutos, la víctima vomitó en el auto, obligando a detenerse. Aunque solicitó ayuda a Monsalve, este no actuó, lo que llevó al taxista a intervenir y asistir a la mujer. “Me da mucha pena no haber ayudado más a la chiquilla en ese momento. Ahora, con los antecedentes, puede ser que estaba presionada mentalmente y no me di cuenta de eso”, reflexionó.

“Pensé que era pelea de pareja”

El conductor mencionó que la relación entre ambos lo llevó a no intervenir más, especialmente porque no presenció forcejeos directos. Sin embargo, reconoció que la situación lo ha afectado profundamente. “Pensé que era pelea de pareja, no vi que la estuviera forzando, por eso no me metí más allá. Ahora siento que pude haber hecho más”.

La investigación ha revelado que el testimonio del taxista coincide con videos del recorrido, los cuales documentan momentos clave, como cuando Monsalve obligó a la mujer a regresar al auto tras intentar salir en una de las paradas. Estos registros fueron determinantes para que el juez concluyera que el ex subsecretario actuó con dolo.

Monsalve, imputado por los delitos de violación y abuso sexual, cumple prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber por motivos de seguridad. Mientras tanto, el taxista enfrenta las secuelas emocionales de haber presenciado una situación que, en retrospectiva, lamenta no haber identificado como una posible señal de abuso.