“Fue una reunión muy franca”: Claudio Orrego se reúne con el Presidente Boric en La Moneda tras triunfo en la elección de gobernadores regionales

En horas de esta mañana, Claudio Orrego llegó hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con el Presidente Gabriel Boric tras ser reelecto como gobernador regional de la Región Metropolitana.

Tras el encuentro, la autoridad regional señaló ante la prensa que “ha sido una reunión muy franca en que, junto con felicitarme, le he planteado al presidente dos asuntos: primero, agradecerle al gobierno aquellos temas en los que hemos podido colaborar y trabajar juntos”.

“Junto con eso, le he agradecido que ya estamos en pleno proceso de traspaso de las facultades de ordenamiento territorial completamente del Ministerio de Vivienda al gobierno regional”, añadió. Asimismo, indicó que le pidió que ponga suma urgencia al proyecto de ley que entrega facultades a los gobiernos regionales para prevenir los delitos.

“No recibí un llamado de Evelyn Matthei”

“El Presidente me señaló que vamos a tener una reunión en los próximos días con los demás gobernadores y con la ministra del Interior y la subsecretaria de Prevención del Delito, para ver cómo podemos avanzar rápidamente con este proyecto de ley”, comentó Claudio Orrego.

Consultado sobre si recibió llamados de liderazgos de derecha para felicitarlo por su triunfo, el reelecto gobernador respondió: “Ayer ya me saludaron alcaldesas como Camila Merino, el alcalde de Cerrillos, de Independencia, de Macul (...). He recibido muchos llamados de muy buena línea. Si me preguntas si recibí un llamado de Evelyn Matthei, no ”.