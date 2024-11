Francisco Orrego responde a dichos de alcalde Vodanovic: “A Tomás le digo que lo primero que haré, si es que gano, es sentarme a conversar con él”

En medio de la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores regionales, el candidato por la región Metropolitana, Francisco Orrego, respondió a los dichos Tomás Vodanovic ante las posibles dificultades de trabajar con él si sale electo.

Recordar que esta mañana, el alcalde de Maipú sostuvo que sería complicado para los alcaldes de gobierno estar bajo la dirección regional de Francisco, debido a que ha denostado en televisión a la izquierda.

Agencia UNO | El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic / Francisco Vicencio Salinas Ampliar

Al respecto, el candidato señaló en conversación con CHV: “A Tomás le digo que lo primero que voy a hacer si es que gano es sentarme a conversar con él , porque estoy seguro que tanto él como yo tenemos el mismo desafío: mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Consultado sobre si sigue creyendo en Vodanovic después de llamarlo “mentiroso patológico”, Francisco Orrego respondió: “No voy a entrar en esas polémicas. Yo he hecho una campaña propositiva (...) nunca he atacado a ningún adversario en estos cuatro meses. No puedo decir lo mismo de los muchachos de al frente”.

Finalmente, comentó que “si logro contar con la mayoría suficiente para ser el futuro gobernador de la región, mis prioridades son bien claras y es lo que he escuchado de los vecinos en este último tiempo: enfocarnos en temas de seguridad y de probidad”.