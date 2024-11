Este domingo, durante la jornada de segunda vuelta de gobernadores, Francisco Orrego se dirigió a sus votantes luego de perder la elección para gobernador de la Región Metropolitana frente a Claudio Orrego. Acompañado por dirigentes de la oposición señaló: “Gracias totales”.

“Hicimos una campaña tremenda. Hicimos una campaña linda. Hicimos una campaña propositiva. Hicimos una campaña llena de esperanza. Y el día de hoy yo estoy con esta sonrisa en la cara porque he recibido ese cariño de la gente en cada uno de los recorridos por las 52 comunas de la región metropolitana. Contar con el cariño de ustedes es lo más lindo que puede tener una persona en la vida”, comenzó.

En esa línea, posteriormente, felicitó al reelecto gobernador Claudio Orrego: “Muchachos, hay que felicitar a quien ganó el día de hoy, a Claudio Orrego, el mejor de los éxitos en estos próximos cuatro años en los que sé que te vas a dedicar a resolver esos problemas que hoy día la región metropolitana tiene, porque son muchos. Y los vecinos hoy día están esperando que se mejoren las cosas”.

24 DE NOVIEMBRE DE 2024 / SANTIAGO Francisco Orrego da su discurso de derrota en su comando ubicado en la comuna de Providencia a un costado de la Sede de Renovación Nacional FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO / Diego Martin Ampliar

¿Quién iba a esperar?

Francisco Orrego también reflexionó sobre el resultado electoral. “¿Quién se iba a esperar que tuviéramos una elección como la que tuvimos el día de hoy? ¿Quién iba a esperar que estuviéramos contando voto a voto en esta elección para ver quién era el futuro gobernador? Y yo estoy muy contento porque hoy día mi generación, una generación que había estado callada y silente durante mucho tiempo, se puede levantar con fuerza, con energía, con ánimo y con propuesta para enfrentarse a una papeleta y decir, acá los jóvenes tenemos mucho que decir”, añadió.

Finalmente, agradeció el respaldo de Evelyn Matthei, quien lo acompañó durante la campaña. “Apostó todo su capital político en esta candidatura. Me acompañó, me enseñó, me asesoró y me ayudó en esos momentos en que las fuerzas flaqueaban”, reconoció.