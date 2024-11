Shakira lanza concurso para regalar su auto avaluado en más de $260 millones: revisa aquí los requisitos para participar

Shakira decidió despedirse de un símbolo icónico de su vida en Miami: su Lamborghini morado, protagonista de su canción Soltera. La artista colombiana anunció a través de TikTok que este lujoso auto, un Lamborghini Urus del año 2022 con un valor superior a los 260 millones de pesos chilenos, será el premio de un concurso.

En un video publicado en inglés, Shakira relató la historia detrás del auto: “Déjame contarte la historia de este auto que tuve cuando nos mudamos por primera vez a Miami. Estaba cerrando una etapa en mi vida y abriendo una nueva, y decidí darme un pequeño regalo”.

Continuó diciendo: “No sé por qué, como un símbolo supongo de este nuevo comienzo, y quería limpiar mis lágrimas y ver la vida en un sentido más optimista, así que decidí tener un carro llamativo. Dije ‘okay estoy en Miami, tengamos un carro morado y algo con un motor ruidoso’ y lo hice”.

Sin embargo, la cantante expuso que “de pronto descubrí que este carro no iba a cambiar nada, pero la gente debía subirse a él. La gente que me rodeaba con amor y afecto, me hacía sentir que podía hacer lo que sea y realmente salir adelante”. Por ello, tomó la siguiente decisión: “Voy a regalar mi bebé morado para una causa”.

Las bases del concurso

El concurso, que está disponible únicamente para residentes legales de Estados Unidos mayores de 18 años, requiere que los participantes suban un video a TikTok o Instagram Reels bailando “Soltera” con el hashtag #elcarrodeshakira.

Según la página del concurso, además del Lamborghini, el ganador recibirá un cheque de $90,000 dólares para cubrir impuestos y gastos de viaje.

El proceso de selección incluye una votación pública, que comenzará el 5 de diciembre, y el ganador será anunciado el 6 de diciembre en el programa Despierta América.

Como expresó Shakira: “¡Lo prometido es deuda! Voy a regalar mi carro a alguien que de verdad lo quiera tener, ¡y disfrute de nuevos momentos inolvidables con las personas que más ame!”.