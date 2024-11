Los Cóndores estuvieron cerca de hacer historia, pero terminaron cayendo ante Escocia

Santiago

Este sábado, Los Cóndores, la selección chilena de rugby, tuvo un luchado, pero amargo cierre a la gira de amistosos internacionales que disputó este mes en Europa.

Tras haberse impuesto sobre Canadá en Rumania y luego perder con Países Bajos en Amsterdam, el quince nacional buscó su revancha ante uno de los elencos más tradicionales de la especialidad, Escocia.

En The Hive Stadium, en Edimburgo, Chile se plantó de igual a igual, pese a que los europeos comenzaron ganando con un try de Arron Reed. Tras ello, con un try de Lucca Strabucchi y una conversión de Santiago Videla, revirtieron el marcador para irse al descanso en ventaja 7-5.

🇨🇱Chile está ganando ante 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escocia A en Edinburgo.



33min: 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿5-7🇨🇱



Try de Luca Strabucchi pic.twitter.com/P13bpoqCCP — Paul Tait (@AmericasOval) November 23, 2024

Al comienzo del segundo tiempo, con un penal de Santiago Videla, Los Cóndores llegaron a estar 10-5. Sin embargo, Escocia se las arregló para recuperar la ventaja gracias a un dos tries y una conversión.

Aunque Nicolás Garafulic concretó una intercepción en mitad de cancha que le permitió anotar un try con el cual el elenco nacional se acercó en el marcador, pero no alcanzó para otra remontada, con lo que se terminó consumando la estrecha derrota por 19-17.

🇨🇱👏🏼 Nicolás Garafulic aprovechó su gran velocidad para facturar ante Escocia A y poner cifras definitivas a la derrota por 19-17.



➕ Mirá todo el rugby en Disney+.#DisneyPlus pic.twitter.com/oYzbxm9Vkt — ScrumRugby (@ScrumESPN) November 23, 2024

Más allá de esta caída, Los Cóndores se mantendrán en el vigésimo primer lugar del ranking mundial y dan por cerrada la temporada 2024, apuntando al Sudamericano del próximo año que les permita tener un cupo en el Mundial de Rugby del 2027 en Australia.