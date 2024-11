Kike Morandé entregó detalles sobre el romance que mantuvo con Cecilia Bolocco: “Duró lo poco que tenía que durar”

Santiago

En nuevo capítulo de Podemos Hablar, Kike Morandé habló sobre su trayectoria por el programa “Viva el Lunes” y se sinceró sobre la relación que mantuvo con Cecilia Bolocco.

“Fue un programa extraordinario, afortunadísimo de haber podido trabajar en un programa así”, aseveró el animador en una conversación con Julio César Rodríguez.

“Conocí a una cantidad de gente. Hicimos muy buenas migas los tres, Álvaro (Salas), Cecilia y yo”, dijo.

Con respecto a eso, Julio César le preguntó por el vínculo que mantuvo en ese entonces con la exMiss Universo. “Se dio así nomás, no fue planeado. Pasó y duró lo poco que tenía que durar. No correspondía. Ni ella ni yo estábamos cómodos”, dijo Morandé. “Nos caímos bien”, sumó.

Teletón 2024

¿Vuelve el humor de “Morandé con Compañía”? Afirman que equipo de “El Muro” está preparando un programa para regresar a la TV

Luego de preguntarle por qué “duró poco” la relación. “No tenía sustento para durar más. Yo no era para ella y ella no era para mí. Fue un flechazo”, aseveró el animador.

Después de esto, Rodríguez hablo sobre una frase que indicó la propia Bolocco. “No son palabras mías, son palabras de ella. ‘Más que encender la llama del amor, él me sanó en muchos aspectos. Me hizo jugar más con la vida, relajarme. Fue un hombre, en ese sentido, muy importante’”, dijo el conductor del estelar.

“En esa época era una niña. Yo creo que tenía una vida media… como que nunca le había tocado encontrarse con un Kike en la vida. No estoy tirándome las flores. El marido era (...) medio seriote”, sumó Morandé.

En ese mismo contexto, explicó: “Aterriza acá, después de venir de Atlanta, de Miami (...) aterriza en una cuestión donde se encuentra con un peluzón (...) Cacho que había otra gente”.

“Ella conoció parte de otra vida. Yo también. Y no era ni uno de los dos la que nos correspondía la parte que conocimos. (...) Ella eligió casarse con Menem cuando todavía estábamos en Viva el Lunes (...) Yo encontraba genial a Menem”, dijo.

Julio César Rodríguez entonces le preguntó “al hueso”. “¿Te sentiste enamorado de Cecilia Bolocco?”.

“No. No digo que no, pero cuando andas ahí metido, arriba de la pelota, tú crees que estás enamorado. Después cuando pasa el tiempo, te das cuenta que a lo mejor no era tan enamorado”, indicó.

Para finalizar, JC Rodríguez le consultó si le daba “pena” no tener contacto con Cecilia. “Te empiezas a dar cuenta de qué tan amigo eras. Era como una atracción de amistad”, dijo Kike Morandé.