Israel deja al menos 66 personas muertas en nuevo ataque contra la Franja de Gaza

Franja de Gaza de Palestina

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) lanzaron un nuevo ataque aéreo contra la Franja de Gaza y dejaron al menos 66 personas fallecidas. El bombardeo afectó a un edificio residencial en la zona de Beit Lahia en el sector norte del enclave palestino. La acción militar se sintió en las cercanías del hospital Kamal Adwan y atrajo a cientos de personas que buscaban en medio de los escombros de la infraestructura dañada. El ataque se produjo unas horas antes de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de captura contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Los reportes en terreno dan cuenta que, como en la mayoría de los ataques militares de Israel, entre los fallecidos hay niños y mujeres. La agencia local WAFA describió lo ocurrido como una “masacre horrible” y detalla que hay cuerpos bajo los escombros ante la imposibilidad de que los equipos de rescate lleguen a la zona. Las labores de emergencia fueron llevadas a cabo por el personal sanitario del hospital Kamal Adwan que sigue en funcionamiento.

El centro médico emitió un comunicado en el que expresan que solamente pueden entregar los primeros auxilios a las personas heridas, ya que no disponen de cirujanos especializados para mayores tareas sanitarias. El director del recinto que ya fue allanado por las fuerzas israelíes, Hosam Abu Safiya, manifestó que “el hospital se convertirá en una fosa común si no hay una intervención urgente de las instituciones internacionales y no se introducen suministros médicos”.

Deutsche Welle consigna que al hospital Kamal Adwan ingresaron tropas del ejército israelí en octubre. En el operativo militar contra el recinto médico del enclave palestino se realizó el arresto de pacientes y personal médico. Los militares de Israel en esa oportunidad también destruyeron con impactos los generadores de oxígeno del centro hospitalario. El ataque en Beit Lahia ocurrió horas después de otro bombardeo israelí que dejó 22 muertos en Sheikh Radwan.