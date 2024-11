Don Francisco y el homenaje de Emilia Dides a Sábado Gigante en el Miss Universo: “No sé si eso en la moda gusta”

El traje típico presentado por Emilia Dides, representante de Chile en Miss Universo 2024, generó gran repercusión al estar inspirado en la icónica ruleta de Sábado Gigante. Aunque el diseño ya había sido ampliamente comentado, aún faltaba la reacción de Don Francisco, creador del legendario programa.

Durante una visita al programa Hay que decirlo! de Canal 13, Mario Kreutzberger fue consultado por el conductor Nacho Gutiérrez sobre su opinión respecto al llamativo diseño que llevó la modelo chilena al escenario del certamen de belleza. En este contexto, el histórico animador expresó: “La verdad me pareció que era creativo”.

El también icónico animador de la Teletón aprovechó la instancia para recordar parte de la historia de Sábado Gigante mientras grababa para REC, el canal de recuerdos de Canal 13. Allí destacó: “El primer estudio que hubo aquí fue para Sábado Gigante”.

El análisis del animador de Sábado Gigante sobre el traje de Emilia Dides

En su análisis sobre el atuendo de Emilia Dides, Don Francisco agregó: “Ahora, no sé si eso en la moda gusta o no gusta. Pero como creativo... Me pareció muy creativo. Era bastante inteligente porque Sábado Gigante se ha visto en todos los países de América Latina, durante 30 años, es un nombre conocido, lo relacionan inmediatamente con Chile, conmigo”.

Mario Kreutzberger concluyó resaltando el impacto del traje, señalando que “me pareció que desde el punto de vista de la comunicación, fue una cosa bien inteligente. Si eso le gusta a los modistos o no, es algo que desconozco, porque no estoy en la moda”, reconociendo la estrategia detrás de la elección del diseño.