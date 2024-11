CEO de Enel compara a Chile con tornados de EE.UU.: “En Florida se han quedado dos semanas sin luz, nadie se ha quejado”

El gerente general de Enel Chile, Giuseppe Turchiarelli, se refirió por primera vez ante la prensa al sistema frontal de inicios de agosto, que causó cortes en el suministro eléctrico por hasta tres semanas en la región Metropolitana.

Esta situación, que afectó a miles de hogares, llevó a que desde el Gobierno comenzaran a evaluar la concesión de la empresa eléctrica. Al respecto, Turchiarelli señaló en el evento anual Investor Day 2024, realizado el jueves pasado, que se trató de un “evento de fuerza mayor”.

“En Florida se han quedado dos semanas sin luz, nadie se ha quejado , aquí estamos hablando de un país que tiene un tornado tres o cuatro veces al año. Entonces, es un país que hubiese podido gestionar eventos de este tipo”, añadió.

Concesión de Enel

En esa línea, el gerente general sostuvo: “El punto es que eventos de este tipo no se pueden gestionar. Se puede suavizar el efecto, se puede tratar de encontrar la forma para recuperar anticipadamente, pero, ¿qué nos hace pensar que si Estados Unidos no han logrado y no logran desde años gestionando este evento, aquí se puede gestionar?”.

Respecto al proceso de caducidad de la concesión de Enel, indicó que “no ha comenzado”, pues la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) aún se encuentra realizando el informe para determinar si existen causales para caducar el contrato.