Toto: el arte de la canción virtuosa

En un año que ha sido sumamente rico en cuanto a conciertos, todavía queda excelencia musical en lo que resta de 2024, y precisamente una noche de ingente calidad fue lo que se vivió anoche en el Movistar Arena, con la quinta visita del legendario grupo estadounidense Toto.

Desde su aclamado primer álbum de 1978, el sello del grupo ha sido canciones pop bien constituidas, sobre una base de instrumentación prolijamente ejecutada, ya que sus integrantes originales eran todos reputados músicos de sesión de la época. Lejos de sonar cuadrados en lo que la forma estrofa-estribillo-estrofa-estribillo puede ofrecer, el lenguaje musical de Todo siempre suena fluido.

Y si bien, de los fundadores solo se mantiene el virtuosísimo guitarrista y co-vocalista Steve Lukather, el espíritu de la banda se mantiene sumamente intacto, como bien lo palparon los que asistieron a un recital que resultó vibrante, entretenido, energético, incluso más que lo que se vivió con Journey, hace un par de meses.

Para la partida, cuatro clásicos a la vena, y al hilo: ‘Girl Goodbye’, ‘Hold The Line’, ‘99′, y ‘Pamela’, pruebas claras de lo bien que su repertorio ha resistido el tiempo. Desde allí, una fiesta nostálgica que recorrió el macizo legado de Toto, pasando por grandes éxitos, temas de su etapa tardía, covers, una demoledor pieza instrumental (‘Jake to the Bone’), parrilla musical que en buena parte fue coreada, y acompañada por las sincronizadas palmas de los presentes.

Toda una entrega musical que fue además hilvanada por la brillantez técnica de los músicos de esta actual encarnación, donde destacaron el vocalista Joseph Williams (hijo del compositor John Williams, nada menos), quien mantiene a sus 64 años un nivel vocal sorprendente, y también el baterista Shannon Forrest y el tecladista Greg Phillinganes.

Los dos últimos realizaron sendos solos, mientras que Lukather no tuvo necesidad de tal espacio de lucimiento, ya que es sobre quien recayó el foco durante la mayor parte del show, el cual prácticamente se robó gracias a su reconocida destreza en las seis cuerdas.

No podían faltar ‘I’ll Suply the Love’, ‘Georgy Porgy’ y ‘Stop Loving You’, mientras que, en cuanto a material ajeno, el grupo logró emocionar con sus versiones para ‘Little Wing’ de Jimi Hendrix y ‘With a Little Help from My Friends’ de los Beatles, pero en el arreglo que popularizara Joe Cocker.

Pero para el cierre se ubicaron las joyas de la corona. Probablemente los temas más esperados de la noche: la colorida y llena de contrastes, ‘Rossanna’, incluyendo magistrales solos; y el broche final, de la mano de la emocional y sugerente ‘Africa’, coreada a todo pulmón, luego de lo cual la banda se juntó en el escenario para la despedida final hacia el enfervorizado público, con Philliganes colgándose una bandera chilena.