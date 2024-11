Juan Tagle responde a los duros dardos de Nicolás Castillo por su salida de la UC: “Jamás le saqué en cara su operación”

Juan Tagle, presidente de Cruzados, conversó con Los Tenores y se refirió a los duros dardos que lanzó Nicolás Castillo contra la dirigencia de Universidad Católica tras su salida del club.

Hace unos días, el delantero comentó que los dirigentes de la UC no respetaron su trayectoria en el club y no lo valoraron esta temporada. Además, el “Nico” aseguró que Tagle le “sacó en cara” el gasto que hizo el club por su operación en España.

Las respuestas de Tagle tras los dichos de Castillo

“Me dio mucha pena leer esas declaraciones. Yo me quiero quedar con ese Nico Castillo que nos emocionó a todos los cruzados, que fue bigoleador, que salió al extranjero y le generó recursos importantes al club, eso siempre se lo hemos reconocido”, partió señalando Juan Tagle en diálogo con Los Tenores.

“Siempre seguí la carrera de Nico en el extranjero, siempre tuve contacto con él. Hicimos un esfuerzo y lo ayudamos para que volviera al futbol, estuvo entrenando con nosotros mucho tiempo antes de ofrecerle un contrato”, indicó el mandamás de la UC.

Sobre los pocos minutos que sumó Castillo este 2024, Tagle mencionó que “los jugadores juegan lo que el cuerpo técnico decide que jueguen, y considerando las condiciones médicas y deportivas que él tiene, le dimos todo el apoyo en este periodo”.

“La decisión de no ofrecerle una renovación fue exclusivamente deportiva, a él no le gustó esto y eso lo entiendo. A nivel de dirigencia también vivimos situaciones difíciles con él durante el año, algunas se saben y otras no, pero eso nunca tuvo un impacto en lo deportivo”, sostuvo el presidente de Cruzados.

Además, Juan Tagle desmintió lo que acusó Nicolás Castillo sobre lo de “sacar en cara” su operación en España. “No puede ser más injusta esa frase, yo jamás le saqué en cara una operación”, remarcó.

Por otro lado, el timonel de Universidad Católica abordó los gestos ofensivos que hizo el delantero contra los hinchas de la U tras el Clásico Universitario. “Después del clásico tuvimos una conversación larga y le hicimos saber que como institución nos preocupaba lo que él proyectaba como imagen. Él se quejó de que no lo apoyamos en ese tema y lo único que le dije fue: ‘Nico, nosotros te hemos apoyado siempre’”, afirmó.

“A Castillo le di este ejemplo: cuando el cuerpo médico y el representante estimaron que era importante que Nico se fuera a operar a España, nosotros no dudamos un segundo, aprobamos eso y lo apoyamos para que se operara en España. Eso no es sacar en cara una operación, solo le señalamos que como club siempre lo apoyamos hasta el final”, concluyó Juan Tagle.