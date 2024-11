Histórica voz de Milhouse en Los Simpson se retira de la serie tras 35 años: ¿Qué pasará con el mejor amigo de Bart?

Uno de los personajes más queridos de la serie animada estadounidense Los Simpson es Milhouse Van Houten, el fiel amigo de Bart y eterno enamorado de Lisa.

Sin embargo, esta semana los fanáticos del niño de cabello azul y anteojos recibieron una dura noticia, luego de que Pamela Hayden, quien presta su voz en la versión original, confirmara su salida de la serie.

La artista, de 70 años, quien ha estado a cargo de la caracterización desde 1989, confirmó su salida a través de una publicación en su página de Facebook.

“Después de mucha reflexión, he decidido retirarme de Los Simpson para buscar nuevas oportunidades creativas. ¡Gracias a todos por su amor y apoyo!”, expresó, al compartir un video desde la cuenta oficial de la serie creada por Matt Groening.

Milhouse no sería el único personaje afectado, ya que la artista también daba voz a otros íconos como Jimbo Jones, Rod Flanders, Sarah Górgory y varios personajes secundarios. Y es que utilizar al mismo actor para interpretar diferentes roles ha sido una práctica común a lo largo de las temporadas.

“Algo que me encanta de Milhouse es que siempre lo derriban, pero sigue levantándose (...) “Me encanta ese pequeñín”, es una parte de lo que dice Hayden en el registro de redes sociales.

¿Qué pasará con Milhouse en Los Simpson tras la salida de su actriz de doblaje?

Según se sabe, por ahora el episodio final de Milhouse —y de Hayden— será el que se emitirá este domingo 24 de noviembre en Estados Unidos, titulado originalmente Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes, perteneciente a la temporada 36.

Aunque aún no se ha confirmado la temporada 37, Tim Curtis, representante de la actriz de doblaje, explicó que la cadena encargada del programa comenzará pronto con un proceso de recasting, con el objetivo de reemplazar la voz por una similar.

En ese sentido, habría Milhouse para rato.

“Nos hizo reir mucho (...) Hizo a Milhouse hilarante y real, y la echaremos de menos”, resumió ante la noticia el creador de la familia amarilla.