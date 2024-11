Gobierno arremete contra la oposición tras acusar un “pacto de silencio” en Caso Monsalve: “Usar una violación como botín político no corresponde”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió enérgicamente a las acusaciones de la UDI y Evelyn Matthei sobre un supuesto “pacto de silencio” en torno al caso de Manuel Monsalve.

En un punto de prensa este jueves, la secretaria de Estado desestimó estas declaraciones y defendió el manejo del Ejecutivo ante la grave denuncia contra el exsubsecretario del Interior.

“En política no todo vale. No puede ser que un caso de violación que es de suma gravedad esté siendo usado como un botín político o electoral. Una cosa son las críticas legítimas que pueden haber sobre el manejo del caso y otra cosa muy distinta es hacer imputaciones injuriosas. Si es que hay una minuta comunicacional de la oposición sobre esto, les pedimos que por decencia se deje de usar porque es grave. Si hay algo que no hemos hecho como gobierno es guardar silencio. Tanto así que algunos nos han criticado de que hemos hablado demasiado”, señaló la vocera del Ejecutivo.

“Desde el primer momento...”

La ministra Vallejo detalló que el Gobierno ha sido transparente desde el inicio de la denuncia, subrayando que varias autoridades, incluido el Presidente Gabriel Boric, han colaborado activamente con la investigación. “Hemos entregado todos los antecedentes relevantes y prestado declaraciones voluntarias. Desde el primer momento, se revisó la continuidad del cargo y se instruyó a Monsalve que se pusiera a disposición de la justicia”, aseguró.

Las críticas surgieron después de que la UDI y Evelyn Matthei acusaran al Gobierno de negligencia y encubrimiento, señalando que figuras clave de La Moneda, como Miguel Crispi y Carlos Durán, deberían ser removidas. Además, la actual alcaldesa de Providencia puso en duda el manejo de los fondos reservados de la Subsecretaría del Interior bajo la gestión de Monsalve.

En el Caso Monsalve, cuanta más información tenemos, más negligente es el actuar de La Moneda. Sus explicaciones han sido insuficientes y contradictorias. Queda la sensación de que aquí hubo un Pacto de Silencio. También creo urgente que se abran las cuentas del señor Monsalve y… pic.twitter.com/QyLrZBBOci — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) November 19, 2024

Ante esto, la titular de la Segegob rechazó estas imputaciones, calificándolas como “injuriosas” y afirmó que “la investigación sigue avanzando y lo importante es que haya justicia para la víctima. No permitiremos que este caso sea distorsionado con fines mezquinos”.

Finalmente, la ministra enfatizó que el Gobierno mantendrá su foco en avanzar en las reformas prioritarias para el país. “Nuestro compromiso sigue siendo con la agenda de seguridad, la reforma de pensiones y el bienestar de los chilenos. No desviaremos nuestra atención de lo que realmente importa”, concluyó.