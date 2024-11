Fiscal regional de Arica e indagatorias contra exfiscal Manuel Guerra: “Para una investigación de esta envergadura no ha pasado nada de tiempo”

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, se refirió este jueves a la investigación en curso contra el exfiscal Manuel Guerra, derivada del llamado Caso Audios. En conversación con ADN Hoy, explicó los avances y desafíos de las diligencias, además de contextualizar la magnitud del caso.

Carrera destacó que las investigaciones contra Guerra requieren tiempo y comparó la situación con el caso Hermosilla, donde la formalización ocurrió ocho meses después de iniciadas las pesquisas. “Para una investigación de esta envergadura no ha pasado nada de tiempo. Pensemos que son cerca de ocho causas las que se están indagando, y solamente Penta tiene 80 tomos”, señaló.

“Hay muchísima información que recolectar y analizar, y eso no es fácil, no toma poco tiempo y hay que hacer una labor seria. El trabajo del Ministerio Público rige lo que se llama el principio de objetividad, que no es otra cosa que investigar, tanto lo que perjudica como también lo que puede beneficiar a eventuales imputados. Por lo tanto, no es fácil”, explicó.

Respecto a las pericias al teléfono de Guerra, Carrera confirmó que el aparato está en poder de la Fiscalía de Arica y que desde Fiscalía Oriente, hasta ahora, solo han entregado las comunicaciones entre el exfiscal y el abogado Luis Hermosilla. “No estoy vulnerando ningún secreto de investigación, porque la propia defensa de Manuel Guerra ha señalado que estaban apoyando la investigación y que él entregó de manera voluntaria su teléfono”, aseguró.

“No ha declarado”

El exfiscal aún no ha sido citado a declarar. Según Carrera, esta diligencia debe realizarse en una etapa avanzada de la investigación. “Esa declaración tiene que ser tomada al final, una vez que tengamos preguntas concretas para hacerle. Por ahora, lo único que se le podría consultar es lo que ha trascendido públicamente. Es necesario indagar más para poder hacerle consultas pertinentes”, indicó.

En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado se sumó al caso mediante una querella. Asimismo, se han presentado denuncias y acciones legales por parte de otras personas, incluido el exsenador Jose Manuel Ossandón. Según Carrera, estas iniciativas amplían la investigación a hechos que, aunque menos mediáticos, podrían involucrar posibles irregularidades en causas anteriores.