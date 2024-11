Paolo Guerrero cuestiona el criterio arbitral en la derrota con Argentina: “A Messi lo tocas con un dedo y ya es falta”

Santiago

En el estadio La Bombonera, Perú se consolidó como el último equipo en la tabla de las eliminatorias sudamericanas tras caer 1-0 con el puntero, Argentina.

Al respecto, uno de los referentes de los del Rímac, Paolo Guerrero, no quiso dar a su equipo como eliminado de la próxima Copa del Mundo.

“Yo no soy un cobarde y nunca voy a abandonar el barco. Apoyo a muerte a mi país, a mi camiseta y a mis compañeros. Tenemos que dar un gran sacrificio dentro del campo y este es un grupo que se sacrifica”, comentó el delantero, lamentando el criterio del juez Wilmar Roldán.

“Cualquier contactito es falta, a nosotros no nos cobraban nada y es difícil, te va condicionando. Todas sus jugadas fueron de pelota parada. En el gol que nos hacen no estábamos mal parados. En este partido no nos superaron y perder así duele. Faltó atrevimiento”, recalcó Paolo Guerrero, planteando un peculiar ejemplo al respecto.

“En lo físico estuvimos a la par, pero es difícil cuando el árbitro te condiciona. A nosotros nos empujaban y no cobraban ni una falta, a Messi lo tocas con un dedo y ya es falta”, concluyó un molesto Paolo Guerrero en Buenos Aires.