Arturo Vidal deja atrás sus diferencias y destaca la “valentía” de Ricardo Gareca en La Roja: “Valió la pena todo lo que hablamos”

El volante de la selección chilena, Arturo Vidal, habló tras la victoria de Chile por 4-2 ante Venezuela en el marco de la duodécima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 y realizó un positivo balance la fecha FIFA de noviembre, que estuvo marcada por su regreso a La Roja.

“Estos días que he estado en la selección lo he disfrutado al máximo. He tratado de ayudar, de aconsejar a los más jóvenes y de vivir el día a día como si fuera el último en la selección, porque sé la edad que tengo”, comentó.

En esa línea, el jugador de Colo Colo aseguró que: “El esfuerzo valió la pena. De todos, de mucha gente que trabaja y que no se ve. Creo que la unión en estos diez días que estuvimos en la selección ayudó mucho a que hoy día se diera un resultado positivo”.

“Tuve suerte, me gusta hablar antes y gracias a Dios después se pudo dar con los resultados. Pero esto no termina acá, todavía quedan seis partidos. Queremos seguir peleando, seguir luchando. Y ojalá al final de las Eliminatorias decir que clasificamos el Mundial, con mi ayuda sería maravilloso”, agregó.

Consultado sobre las dudas en torno a la continuidad de Ricardo Gareca en La Roja, Vidal señaló que: “Todos en la selección nos jugamos el puesto cada partido. Nos jugamos la posibilidad de vestir la camiseta de Chile. Creo que ese es el desafío de todos los jugadores y de los entrenadores, sacar resultados”.

“Cuando los resultados no salen claramente uno empieza a buscar nuevos técnicos, nuevos procesos. Pero creo que la valentía que ha tenido este cuerpo técnico, los jugadores de seguir creciendo, de seguir creyendo que se puede, eso ayudó mucho a que el otro día contra Perú se sacara un buen resultado y hoy día se ganara”, complementó.

Además, señaló que: “Con el profe hablamos el primer día, dejamos las cosas claras. Creo que cuando hay dos personas que quieren lo mismo, uno se arregla súper rápido. Y creo que valió la pena todo lo que hablamos, lo que se trabajó esta semana. Sacamos cuatro puntos con dos selecciones que van a pelear directamente con nosotros por clasificar al Mundial y lo sacamos adelante”.

Por último, el mediocampista de 37 años valoró la actuación de Lucas Cepeda, quien convirtió dos goles para La Roja: “Les dije que tenía una calidad increíble, que iba a llegar a la selección. No pensé que tan rápido, pero los goles que marcó hoy día es de un jugador de otro nivel. Me alegro mucho”.