Abogada de la denunciante de Manuel Monsalve aseguró que la prisión preventiva “viene a confortarla en algo”

Fue una jornada maratónica. Sin embargo, casi a la medianoche, el juez Mario Cayul decidió enviar a prisión preventiva a Manuel Monsalve.

Esto tras considerarlo un peligro para la sociedad, luego de conocer los argumentos tanto de la defensa como de sus querellantes.

Una prisión que se extenderá durante cuatro meses y que el exhombre fuerte de La Moneda tendrá que cumplir en una cárcel pública, que se determinaría a puertas cerradas por la seguridad del imputado.

Sobre esto, la abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, se mostró conforme con la resolución. Al igual que su representada.

“Hablé con mi representada y estaba muy emocionada y muy agradecida con la fiscalía y su equipo jurídico”, manifestó de entrada.

Y luego, complementó indicando que “en estos minutos está muy emocionada, por lo que ha pasado ella no está bien, está con tratamiento psicológico, con medicación para poder dormir, pero entiendo que esto viene a confortarla en algo para lo que viene”.

Abogada querellante: “no me parece creíble”

En tanto, Santibáñez también habló respecto a lo planteado por la defensa, que Manuel Monsalve no habría recordado nada de aquella jornada donde estuvo con la denunciante.

“No me parece creíble lo que se señala por diversos elementos que han sido señalados por el fiscal y que han sido señalados por esta abogada en relación con lo que él hizo durante esa noche, con quienes habló, las instrucciones que dio al taxista, en el sentido de cambiar la tarjeta (del hotel), sabía cuál era la habitación, sabía dónde ir”, dijo.

Y agregó que esto “hace poco creíble la teoría de la defensa”, sosteniendo que el video liberado por CIPER, donde se ve a su defendida caminando de forma inestable, “yo era del parecer de que la audiencia se mostrara públicamente y tiene que ver con estas filtraciones”.

Finalmente, María Elena Santibáñez expresó que “en relación con el gobierno, me parece que se han cometido varias equivocaciones, yo he recibido llamados por parte del Ministerio de la Mujer y me parece que de otro ministerio, ofreciendo apoyo para la víctima, pero ha sido en el último tiempo. Y ella cuenta con ese apoyo”.