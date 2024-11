“Siempre dejé todo por esta camiseta: la emotiva despedida de Leonardo Gil en Colo Colo

Santiago

Ya la semana pasada se dio a conocer por parte de Colo Colo la salida de algunos jugadores, entre los cuales se incluyó el volante Leonardo Gil.

Quien incluso ya ha sido relacionado como eventual refuerzo de Boca Juniors, se tomó su tiempo y hoy martes utilizó sus redes sociales para despedirse del cuadro albo, al cual llegó en 2021.

“Si bien sabía que eran años difíciles sin ganar títulos y con una lucha por evitar el descenso, representar a un gigante de América siempre fue uno de los grandes objetivos de mi carrera, y no me arrepiento de nada”, escribió Leonardo Gil, junto a un video en el que recopiló algunos de sus principales momentos con los albos, instancia en que agradeció a todos los integrantes del “Cacique”.

“Vivimos momentos buenos y otros difíciles, pero me voy tranquilo, sabiendo que siempre dejé todo por esta camiseta. Me entrené y me esforcé al máximo para rendir al 100% y tratar de darle alegrías a todo el pueblo colocolino”, recalcó el “Colorado”, valorando su proceso en el fútbol chileno.

“Hoy, luego de 4 años, puedo decir con orgullo que me voy con 6 títulos y con recuerdos imborrables que siempre llevaré en mi corazón”, concluyó Leonardo Gil en su cuenta de Instagram.