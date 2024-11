Mujer y su hija son atropelladas en Osorno: víctimas apuntan a carabinero que se habría saltado un semáforo en rojo

Dos mujeres presentaron una querella contra quienes resulten responsables de lesiones de carácter grave en accidente de tránsito y posible obstrucción a la justicia, tras ser atropelladas en la ciudad de Osorno, región de Los Lagos.

El hecho ocurrió la tarde del 19 de octubre, cuando el subprefecto de Carabineros Manuel Aravena pasó un semáforo con luz roja, chocó a un auto y éste atropelló a una mujer y su hija en la intersección de calles Mackenna con Matta.

En el Hospital de Osorno, las víctimas fueron diagnosticadas con lesiones de carácter grave . “Se diagnostica en una de ellas fracturas costales múltiples, en otra paciente un esguince cervical y disminución de movilidad y fuerza en una de sus extremidades”, dijo el médico Nelson Bello.

Al respecto, Jessica Mujica, la mujer afectada con su hija, relató sobre el accidente: “No me acuerdo de nada, solamente recuerdo haber caminado hacia el cruce con mi hija de la mano (...). A mí no me pasó algo simple, yo estuve grave”.

“En calidad de imputado”

En tanto, el abogado de las víctimas, Pedro Díaz, cuestionó el procedimiento realizado tras el incidente: “Llama la atención de este accidente el retraso en el parte policial. Los hechos ocurren a las 19:30 y el parte policial se ingresa al sistema a la 00:30 ″.

Respecto al carabinero Manuel Aravena, el fiscal Jorge Münzenmayer confirmó que “se encuentra en calidad de imputado”, pero en libertad. “Estoy a la espera de los informes de alcoholemia y de la constatación de lesiones de las víctimas”, dijo.

Finalmente, las mujeres afectadas se mostraron molestas con Carabineros, pues el oficial que provocó el hecho fue ascendido y destinado como Prefecto de Carabineros en la provincia de Malleco, región de La Araucanía.

Revisa a continuación el accidente de tránsito: