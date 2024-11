Francisco Orrego responde a críticas por “lenguaje violento”: “Lo que les molesta no es la forma, sino que les diga la verdad”

El candidato a gobernador regional metropolitano por Chile Vamos, Francisco Orrego, respondió a las críticas recibidas sobre su estilo político, calificando los ataques en su contra como un intento por desviar el foco de los temas de fondo.

En una entrevista con ADN Hoy, el militante de Renovación Nacional (RN) abordó tanto las acusaciones de falta de experiencia como los cuestionamientos a su tono en la esfera pública.

“De todas las críticas que se han realizado a mi persona, lo más grave son los ataques sistemáticos y articulados. Me han cuestionado mis capacidades mentales, comparándome con personajes como Pancho Malo. Incluso Claudio Orrego ha dicho que no conozco la ciudad. Estas descalificaciones son parte de una campaña agresiva que se intensificó en los últimos tres meses”, aseguró el candidato de la oposición.

En esa línea, Francisco Orrego enfatizó su experiencia profesional y académica para desmentir las acusaciones de falta de preparación para asumir el cargo. “Llevo 20 años vinculado al mundo de la política. Trabajé en el primer gobierno de Sebastián Piñera en el Ministerio de Educación y he articulado campañas nacionales importantes, como el rechazo al plebiscito. No soy alguien que nació en la política a través de un programa de televisión, como dicen mis detractores”, afirmó.

“Estilo directo, pero no agresivo”

Ante críticas por su supuesto lenguaje violento, emitidas por su contrincante, sumadas a cuestionamiento en redes sociales por sus intervenciones en el programa Sin Filtros TV, el candidato defendió su postura como un estilo honesto y sin rodeos. “Lo que les molesta no es la forma, sino que les diga la verdad. No tengo pelos en la lengua, pero cuando siento que me he excedido, pido disculpas. Lo he hecho dos o tres veces en mi carrera”, explicó.

“Lo de agresivo, violento, yo no lo acepto (...) discrepo con la tesis de que sea agresivo. Porque el problema no es ese. El problema es la verdad. Y cuando uno dice la verdad, incómoda.

Orrego también rechazó las comparaciones con figuras como Javier Milei o Donald Trump, quienes han sido criticados por discursos polarizantes. “Ese catálogo de agresivo o violento no lo acepto. Decir la verdad incómoda, y ese es el problema, no la forma en que lo hago”, sostuvo.