La temporada regular 2024-25 de la NBA continúa con su apasionante desarrollo, ofreciéndonos interesantes partidos jornada tras jornada que nos dejan mucho para analizar.

Si bien nos deleitamos con talento que derrochan los jugadores en la cancha, cada cierto tiempo llegan noticias fuera del campo de juego y, lamentablemente, la mayoría de las veces no son positivas.

En esta oportunidad, el protagonista del hecho es LaMelo Ball, estrella de Charlotte Horners, quien ha estado en el centro de la controversia por realizar comentarios desafortunados y hostiles en una conferencia de prensa.

La situación ocurrió luego de que su equipo lograra una victoria de 115 - 114 contra Milwaukee Bucks (16/11). Y es que en conversación con la prensa soltó un dicho completamente fuera de lugar.

“Los agobiamos... No homo”, comentó el armador de la franquicia de Carolina del Norte al término del partido. La frase fue rápidamente condenada por considerarse ofensiva y despectiva.

Tal y como era de esperarse, sabiendo la visión y postura que tiene la liga frente a este tipo de casos, desde los canales oficiales de la NBA no tardaron en responder, imponiendo una multa de $100.000 dólares.

El entrenador de los Hornets, Charles Lee, también se pronunció de inmediato en contra de las palabras de su jugador. “No lo aprobamos. Nuestros estándares y lo que se requiere de nuestros jugadores en el ambiente que creamos es importante”.

“LaMelo entiende lo que se espera de él. Espero verle crecer a partir de este momento, y queríamos repetir que nos disculpamos por lo ocurrido”, complementó.

Arrepentimiento del jugador

El coach aseguró que Ball se mostró arrepentido en una conversación privada: “Hablé con Melo y obviamente está muy arrepentido (...) no es típicamente como actúa”.

Asimismo, las declaraciones correspondientes de Ball tampoco tardaron en llegar, declarando tras la derrota de los Hornets ante los Cleveland Cavaliers la noche del pasado domingo 17 de noviembre.

“Antes de empezar, sólo quiero abordar el comentario de ayer. Realmente no quise decir nada y no quiero ofender a nadie. Tengo amor por todos y no discrimino”, manifestó a la prensa.