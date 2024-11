Carlos Villanueva aplaude el retorno de Arturo Vidal en La Roja: “Cambió mucho tener un líder, debió haber estado antes”

Santiago

Los Tenores tuvieron un especial invitado este lunes, pues tuvieron en los estudios de ADN a Carlos Villanueva, quien la semana pasada anunció su retiro del fútbol profesional.

El ya exvolante aprovechó de analizar el momento de La Roja dado su pasado en la selección chilena, proyectando el partido del martes ante Venezuela.

“Ellos están en una muy buena posición en la tabla, consiguiendo cosas históricas. En lo anímico vienen muy bien y nosotros vamos en todo lo contrario, nos ha costado harto”, dijo, compadeciéndose del proceso de Ricardo Gareca.

“Ha sido complicado. Siempre, cada nómina se le caen cuatro o cinco jugadores. Hay hartos factores que han hecho una eliminatoria muy complicada”, comentó Carlos Villanueva, apuntando a la falta de recambio en el plantel y ejemplificó en el caso del actual “10″ de la nómina, Luciano Cabral.

“En el fútbol pasa que no hay grandes figuras en los equipos, pero le compiten a otros con grandes jugadores, lo colectivo sostiene y gana partidos. En términos de jugadores es complicado, no somos la selección que éramos antes (...) Cabral ya se acomodó en México. Pudo haber jugado, pero no pensé que sí o sí iba a jugar. Él tampoco nos iba a hacer ganar el partido. Al final, es algo colectivo”, recalcó, valorando el retorno de Arturo Vidal.

“Cambió mucho tener un líder dentro de la selección, qué bueno que haya vuelto. Debió haber estado antes. Se estaba cerrando las puertas solo, pero finalmente se ratificó que nadie tiene las puertas cerradas en la selección, está buscando por todos lados para mejorar en la tabla”, dijo el “Piña”.

Carlos Villanueva y los hitos de su carrera

En la charla con Los Tenores, bromeó con la chance de revertir su decisión. “La decisión está tomada, pero uno nunca sabe. Van ocho días recién, no me siento retirado aún, pero sí, familiarmente la decisión está agotada. La temporada fue tan dura futbolísticamente que me ayudó a tomar la decisión muy seguro”, apuntó, recordando su paso como puntero izquierdo en la era Bielsa con La Roja.

“La velocidad nunca fue lo mío”, dijo quien defendió 13 veces a la selección chilena y que nunca pudo ganar el título de Primera División, aunque el propio exvolante recordó lo cerca que estuvo de hacerlo con Audax Italiano en 2007.

“Sentíamos que podíamos ganarle a Colo Colo, pero perdimos en semifinales con la U de Concepción. Para entonces nos sentíamos capaces de quitarles el título, en la fase regular les ganamos 4-1 en el Monumental. Quizá miramos la final antes de pasar la semifinal y eso nos pasó la cuenta”, repasó Carlos Villanueva en Los Tenores.