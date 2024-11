“¡Hicimos historia!”: El potente mensaje de Emilia Dides tras su paso por Miss Universo 2024

La participación de Emilia Dides en Miss Universo 2024 no solo marcó un hito para Chile, sino también un momento inolvidable para la modelo y cantante. Tras alcanzar el top 12 del certamen, un logro que no se veía desde hace 20 años, Emilia compartió un emotivo mensaje que conmovió a todos sus seguidores y al país entero.

A través de sus redes sociales, Emilia expresó su gratitud hacia quienes la apoyaron durante el concurso:

“Mis amores, esto es el fruto del esfuerzo y la dedicación que hay detrás. No me alcanzan las palabras para agradecer el amor que he recibido a lo largo de este lindo camino. Despertarme y ver esto me hizo llorar, de EMOCIÓN!”, comenzó.

En su publicación, la modelo destacó que este logro no fue solo suyo, sino un triunfo compartido por todos los chilenos. Además, recordó la promesa que hizo de dar lo mejor de sí misma en el escenario y aseguró haberla cumplido con orgullo.

¡Hicimos historia!

“Esto es Chile. Les hice una promesa y no podía salir de ese escenario sin cumplirla. Esto no lo hice sola, lo hicimos todos. ¡Hicimos historia!”, manifestó.

El ingreso al top 12 de Miss Universo es un acontecimiento significativo para Chile, que no lograba un reconocimiento similar desde hace dos décadas. Aunque Emilia no obtuvo la corona, dejó claro que su experiencia va más allá de los títulos.

“No gané la corona, eso no define nada. Me gané su amor, su energía y, sobre todo, la unión de todos los chilenos. Ustedes son todo lo que mi alma necesitó durante estas dos semanas de concentración”, agregó.

Emilia también dedicó palabras de cariño a quienes la apoyaron desde su país y fuera de él. Reconoció el rol fundamental de sus seguidores en este camino, asegurando que su energía y mensajes le dieron la fortaleza necesaria para brillar.

“Mi corazón está tranquilo, está feliz. A cada una de las lindas personas que me están escribiendo, ¡GRACIAS! Este video lo guardaré por siempre y son lo mejor que me pudo pasar. ¡ARRIBA CHILE! Estuvimos juntos y lo logramos”.