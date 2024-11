Esteban Paredes, quien este año volvió del retiro para jugar por Santiago Morning, no ocultó su tristeza tras quedar eliminado en cuartos de final de la Liguilla de Ascenso, donde los “Bohemios” perdieron ante Deportes Recoleta.

“No merecíamos perder, hicimos un buen partido, en el primer tiempo pudimos haber hecho dos o tres goles, lo tuvimos mano a mano. Al final, perdimos el partido por errores que hemos cometido a lo largo del campeonato. Estoy muy triste, muy apenado”, señaló el delantero en diálogo con ADN Deportes.

Sobre su retorno al fútbol, el atacante de 44 años comentó: “Yo solamente vine a ayudar al club, los dirigentes y el entrenador me lo pidieron. Sinceramente, no quería volver a jugar, pero lo hice por lo que nos pasó con el fair play financiero (el club no pudo fichar jugadores el segundo semestre)”.

En esa línea, el histórico artillero aseguró que no seguirá jugando el 2025. “Hay que cerrar la página. Durante la semana conversaré con los dirigentes. Ya dejo de jugar, eso está más que definido”, indicó.

Por otro lado, Esteban Paredes se refirió al título de Colo Colo en el Campeonato Nacional. “Fue un torneo muy parejo, creo que la U se relajó un poco. Hace mucho tiempo no se venía un torneo con estos dos equipos luchando el título hasta el final. Colo Colo fue un merecedor campeón”, sostuvo.

Al cierre, entregó las palabras por el empate que rescató Chile ante Perú anoche por las Eliminatorias. “Fue un partido correcto, pero nos faltó el finiquito. Por pasajes del partido Chile jugó bastante bien, doblegó al rival. La esperanza todavía está, espero que el martes la selección le gane a Venezuela y así seguir ilusionándonos. Está difícil, pero nada está escrito aún”, concluyó.